Aerodrom Stuttgart uvodi letove za Tuzlu pet puta sedmično

Aerodrom Stuttgart će ovog proljeća privremeno proširiti mrežu letova na četiri nove destinacije iz regije, zbog građevinskih radova na aerodromu Basel.

Njemački mediji navode da obnova glavne piste na EuroAirportu Basel–Mulhouse–Freiburg, kojom zajednički upravljaju Švicarska i Francuska, značajno smanjuje operacije u Baselu, pa niskotarifna kompanija Wizz Air dio saobraćaja preusmjerava na Stuttgart.

Prema dostupnim informacijama, Stuttgart će od sredine aprila do druge polovine maja biti povezan s Tuzlom i Banjom Lukom u Bosni i Hercegovini, Nišom u Srbiji i Ohridom u Sjevernoj Makedoniji.

Linija Stuttgart–Tuzla planirana je od 15. aprila do 20. maja i letjet će pet puta sedmično, dok će Stuttgart–Ohrid u istom periodu imati tri sedmična leta. Letovi Stuttgart–Banja Luka i Stuttgart–Niš trebali bi krenuti 16. aprila i saobraćati do 19. maja, s četiri leta sedmično na obje rute.

Wizz Air i inače iz Stuttgarta održava više linija prema istočnoj i jugoistočnoj Evropi, a privremene rute uvode se kao zamjena za smanjeni saobraćaj prema Baselu tokom radova na pisti. Nakon završetka radova očekuje se povratak saobraćaja na raniji režim, pa se putnicima preporučuje da provjere red letenja i eventualne promjene u rezervacijama za period trajanja preusmjeravanja.