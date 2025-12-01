Evo gdje ćete sve moći letjeti iz Tuzle: Lista destinacija širi se već od decembra

Jasmina Ibrahimović
Wizz Air, letovi, letenje, dijaspora, njemačka/ Nova destinacija iz Tuzle: Bratislava mijenja Beč od proljeća
Foto: Arhiva

Od decembra ove godine, a potom i od marta naredne, Tuzla će ponovo biti povezana s više evropskih destinacija nakon što je Wizz Air potvrdio povratak dijela svojih ruta sa Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Prvi val ruta biće aktiviran 12. decembra, kada iz Tuzle ponovo polijeću avioni prema Kölnu, Hamburgu, Maastrichtu i Malmöu. Upravo ove četiri destinacije spadaju među one koje su u prošlosti imale izuzetno veliku potražnju, naročito među putnicima koji žive i rade u Njemačkoj, Švedskoj i Holandiji. Prema dostupnim informacijama, letovi prema Kölnu bi trebalo da saobraćaju tri puta sedmično, dok će se ostale linije prilagođavati potražnji, što je uobičajena praksa u zimskom redu letenja.

Uz zimske rute, Wizz Air ostavlja aktivnom i liniju Tuzla Dortmund, jednu od najstabilnijih i najčešće korištenih veza tuzlanskog aerodroma, što putnicima omogućava kontinuitet putovanja prema jednoj od najpopularnijih destinacija za bosanskohercegovačku dijasporu.

Drugi, još veći val širenja planiran je za mart 2026. godine, kada bi Wizz Air trebao stacionirati dodatni avion u Tuzli, čime će se znatno proširiti lista destinacija. Prema najavama, na rasporedu će se tada naći letovi za Berlin, Frankfurt Hahn, Göteborg, Larnaku, Pariz Beauvais i Bratislavu, a uprava Aerodroma Tuzla najavljuje da bi ovaj dio godine mogao označiti povratak aerodroma na nivoe putničkog prometa kakvi su postojali u periodu najvećeg rasta.

