Putujete iz Tuzle? Međunarodni aerodrom otkriva pravila koja morate znati

Međunarodni aerodrom otkriva pravila koja morate znati

Međunarodni aerodrom Tuzla svojim putnicima pruža niz praktičnih i sigurnosnih usluga, uključujući parking, internet, te informacije o pravilima za prevoz prtljaga i zabranjene predmete.

Parking na aerodromu pokriven je video nadzorom i fizički je osiguran 24 sata dnevno. Zbog velikog kapaciteta, moguće je rezervisati parking i na dan leta.

Cijene parkiranja su prilagođene potrebama putnika: od jednog do pet dana dnevna karta košta 7 KM, tokom pet dana cijena je 5 KM, dok sat parkiranja iznosi 2 KM, a prvih 15 minuta je besplatno.

“Putnici se mole da obavijeste osoblje na naplatnoj kućici nakon parkiranja”, navode iz Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Na info pultu terminala moguće je kupiti kod za korištenje interneta, a cijena po satu iznosi 3 KM.

Šta se smije a šta ne unositi u prtljagu?

Putnici trebaju obratiti posebnu pažnju na predmete koji se ne smiju unositi u predati ili ručni prtljag.

U predatom prtljagu nije dozvoljeno nositi vrijedne predmete poput gotovine, nakita, računara, fotoaparata, službenih dokumenata, ključeva, lijekova ili kvarljive robe, jer avio kompanija nije odgovorna za njihov gubitak, oštećenje ili kašnjenje.

U ručnom prtljagu zabranjeni su pištolji, vatreno oružje, naprave za omamljivanje, predmeti s oštrim rubovima ili vrhom, radnički alati, tupo oruđe, tečnosti, aerosoli i gelovi izvan pakovanja od 100 ml ukupne zapremine jedan litar, zapakovanih u plastičnu vrećicu sa zip zatvaračem.

Izuzetak čine tečnosti namijenjene bebama do dvije godine, koje se mogu ponijeti u flašicama potrebnim za vrijeme leta.

Zabranjeni predmeti za prevoz avionom uključuju sve što može ugroziti sigurnost aviona, putnika i imovine, predmete neprikladno zapakovane, oružje i municiju, zapaljive i korozivne supstance, radioaktivne materijale, te predmete zabranjene zakonima država kroz koje prtljag putuje.

Također, nije dozvoljeno unošenje materijala koji zbog težine, veličine ili drugih karakteristika nije pogodan za transport, kao ni ostataka ljudskih tijela, ljepila ili boja.

Obratiti pažnju na lijekove

Posebna pažnja posvećuje se lijekovima u tečnom obliku. Putnici koji moraju nositi nužne lijekove, poput inzulina, obavezni su imati medicinsku potvrdu kojom dokazuju potrebu za lijekom, a koju moraju pokazati aerodromskim službama za sigurnost.

Treba imati na umu da lijekovi koji zahtijevaju hlađenje neće moći biti održavani na hladnom tokom putovanja.

“Poštivanjem ovih pravila, putnici mogu osigurati sigurnije i ugodnije putovanje, uz smanjenje rizika od problema prilikom prolaska kroz aerodromske kontrole”, poručili su iz Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Još korisnih savjeta koji vam mogu pomoći ukoliko putujete možete pronaći i na njihovoj web stranici