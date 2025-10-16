Nova destinacija iz Tuzle: Bratislava mijenja Beč od proljeća

Edina Rizvić Aščić
Wizz Air, letovi, letenje, dijaspora, njemačka/ Nova destinacija iz Tuzle: Bratislava mijenja Beč od proljeća
Foto: Arhiva

Aviokompanija Wizz Air, koja u decembru ponovo otvara svoju bazu u Tuzli, dodaje još jednu liniju na već ranije najavljenih devet.

Od 29. marta, Wizz Air će početi letove na relaciji Tuzla – Bratislava, koji će zamijeniti dosadašnju Tuzla – Beč rutu. Bečka linija bit će ukinuta krajem ovog mjeseca zbog postupnog zatvaranja baze aviokompanije u austrijskoj prijestolnici.

Letovi za Bratislavu će se obavljati četiri puta sedmično, a putnicima koji su ranije rezervirali let za Beč automatski se nudi opcija prelaska na Bratislavu.

Oni imaju mogućnost da odluče hoće li prihvatiti ovu promjenu ili ne, prenosi portal ex yu aviation.

Slično tome, Wizz Air pokreće i novu liniju između Ohrida i Bratislave umjesto Beča. Ova ruta počinje 17. marta, a letovi će se odvijati tri puta sedmično. Posljednji let za Beč planiran je za 14. mart.

Ovim potezom Wizz Air prilagođava svoju mrežu letova u regiji i omogućava putnicima alternativne destinacije u skladu sa zatvaranjem bečke baze, istovremeno jačajući povezanost Tuzle i Ohrida sa Bratislavom.

Više informacija dostupno je na Facebook stranici

pročitajte i ovo

Vijesti

Ovo su savjeti kako se uspješno predstaviti poslodavcu

Vijesti

VSTV BiH imenovao nositelje pravosudnih funkcija

Tuzla i TK

Putujete iz Tuzle? Međunarodni aerodrom otkriva pravila koja morate znati

Tuzla i TK

Telefonske linije Kantonalnog poreznog ureda Tuzla trenutno van funkcije

Vijesti

Sastanak zamjenika Bošnjaka s britanskim ministrom Alexanderom Norrisom: Nastavak jačanja saradnje i sigurnosti granica

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]