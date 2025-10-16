Nova destinacija iz Tuzle: Bratislava mijenja Beč od proljeća

Aviokompanija Wizz Air, koja u decembru ponovo otvara svoju bazu u Tuzli, dodaje još jednu liniju na već ranije najavljenih devet.

Od 29. marta, Wizz Air će početi letove na relaciji Tuzla – Bratislava, koji će zamijeniti dosadašnju Tuzla – Beč rutu. Bečka linija bit će ukinuta krajem ovog mjeseca zbog postupnog zatvaranja baze aviokompanije u austrijskoj prijestolnici.

Letovi za Bratislavu će se obavljati četiri puta sedmično, a putnicima koji su ranije rezervirali let za Beč automatski se nudi opcija prelaska na Bratislavu.

Oni imaju mogućnost da odluče hoće li prihvatiti ovu promjenu ili ne, prenosi portal ex yu aviation.

Slično tome, Wizz Air pokreće i novu liniju između Ohrida i Bratislave umjesto Beča. Ova ruta počinje 17. marta, a letovi će se odvijati tri puta sedmično. Posljednji let za Beč planiran je za 14. mart.

Ovim potezom Wizz Air prilagođava svoju mrežu letova u regiji i omogućava putnicima alternativne destinacije u skladu sa zatvaranjem bečke baze, istovremeno jačajući povezanost Tuzle i Ohrida sa Bratislavom.

Više informacija dostupno je na Facebook stranici