Aerodrom Tuzla dobija 3,1 milion KM za unapređenje avioprometa

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila odluke o programima subvencija javnim preduzećima za 2026. godinu, ukupne vrijednosti 14.945.282,67 KM.

U fokusu jedne od odluka je unapređenje avioprometa, za šta je izdvojeno ukupno 10 miliona KM. Od tog iznosa Međunarodnom aerodromu Tuzla bit će dodijeljeno 3.100.000 KM.

Sredstva za aviopromet dobit će i Aerodrom Sarajevo u iznosu od 3.850.000 KM, te Aerodrom Mostar kojem je namijenjeno 3.050.000 KM.

Vlada FBiH usvojila je i program vrijedan tri miliona KM za podršku univerzalnoj poštanskoj usluzi, od čega je za JP BH Pošta predviđeno 1.802.100 KM, a za Hrvatsku poštu Mostar 1.197.900 KM.

Dodatnih 1.800.000 KM bit će izdvojeno Aerodromu Mostar za sufinansiranje troškova letjelica za gašenje požara, dok je 145.282,67 KM planirano za uvezivanje staža bivšim radnicima JP „B&H Airlines“ u stečaju.

Cilj ovih mjera je jačanje prometne povezanosti, podrška javnim uslugama i stabilizacija ključnih javnih preduzeća u sektoru transporta i komunikacija u Federaciji BiH.