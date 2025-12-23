Dodatna sredstva za Međunarodni aerodrom Tuzla

Nedžida Sprečaković
Aerodrom Tuzla/ Nove aviolinije, više putnika: Aerodromi u BiH bilježe snažan rast/ Na Aerodromu Tuzla uhapšen državljanin BiH tražen zbog teških krivičnih djela
Foto: RTV Slon/ Aerodrom Tuzla

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, koji iznosi gotovo 952 miliona KM, a u okviru kojeg je poseban akcenat stavljen na podršku razvojnim projektima, među kojima je i jačanje kapaciteta Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje, kao i rashodi i izdaci, planirani su u iznosu od 951.963.261 KM, što predstavlja povećanje od 119.156.814 KM ili 14,31 posto u odnosu na prethodni budžet. Jedna od ključnih karakteristika budžeta za narednu godinu je izražena investicijsko-razvojna komponenta, za koju je planirano ukupno 225.864.305 KM.

U tom kontekstu, značajno povećanje sredstava evidentirano je u okviru budžeta Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, a posebno u dijelu koji se odnosi na Međunarodni aerodrom Tuzla. Za subvencioniranje rada ovog javnog preduzeća u 2026. godini planirano je 2.180.000 KM, dok je za podršku kapitalnim investicijama u oblasti saobraćaja, uključujući infrastrukturne projekte povezane s aerodromom, predviđeno dodatnih 3,8 miliona KM.

Povećanje izdvajanja za aerodrom dolazi u trenutku kada se od Međunarodnog aerodroma Tuzla očekuje jačanje regionalne uloge, stabilizacija poslovanja i unapređenje uslova za avio-saobraćaj, što je od posebnog značaja za privredu i mobilnost stanovništva Tuzlanskog kantona. Budžetska podrška trebala bi omogućiti održavanje postojećih linija, ali i stvaranje pretpostavki za razvoj novih saobraćajnih i logističkih kapaciteta.

Osim sredstava namijenjenih aerodromu, u okviru istog ministarstva planirani su i kapitalni transferi za projekte iz oblasti turizma i ugostiteljstva u iznosu od 900.000 KM, što predstavlja povećanje od gotovo 488.000 KM. Također, za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona planirano je 5 miliona KM, dok je za javnu nabavku usluge obavljanja komunalne djelatnosti javnog linijskog prijevoza putnika izdvojeno 7 miliona KM.

Prijedlog budžeta, koji je utvrdila Vlada Tuzlanskog kantona, sada ulazi u dalju skupštinsku proceduru, a planirana izdvajanja za aerodrom i saobraćajnu infrastrukturu jasno ukazuju na opredijeljenost kantonalne vlasti da kroz budžet za 2026. godinu dodatno ojača razvojne i infrastrukturne projekte od strateškog značaja za Tuzlanski kanton.

pročitajte i ovo

Vijesti

Vlada TK usvojila budžet za 2026. godinu: 952 miliona KM za...

Tuzla i TK

Vlada TK usvojila dopune Zakona, subvencije i za djecu u privatnim...

Istaknuto

Međunarodni aerodrom Tuzla raspisao oglas za prijem radnika

Istaknuto

Više od 300.000 KM za ekološke projekte u Živinicama, Lukavcu i...

Tuzla i TK

Vlada TK predložila subvencioniranje boravka djece u vrtićima

Tuzla i TK

Skupština TK zasjeda 29. decembra: Na dnevnom redu budžet za 2026....

Tuzla i TK

Prestanak proizvodnje u Koksari Lukavac, zakupac raskinuo ugovor, sindikat poručuje da radnici neće gasiti peći

Vijesti

Tužilaštvo TK: Izrečeno ukupno 440 godina zatvora u 2025. godini

Vijesti

Požari u Srebreniku i Gračanici

Vijesti

Bećirović u Washingtonu razgovarao o jačanju odnosa BiH i SAD-a

Vijesti

Lakić: Energetska sigurnost FBiH zavisi od gasifikacije

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]