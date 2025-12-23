Dodatna sredstva za Međunarodni aerodrom Tuzla

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, koji iznosi gotovo 952 miliona KM, a u okviru kojeg je poseban akcenat stavljen na podršku razvojnim projektima, među kojima je i jačanje kapaciteta Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje, kao i rashodi i izdaci, planirani su u iznosu od 951.963.261 KM, što predstavlja povećanje od 119.156.814 KM ili 14,31 posto u odnosu na prethodni budžet. Jedna od ključnih karakteristika budžeta za narednu godinu je izražena investicijsko-razvojna komponenta, za koju je planirano ukupno 225.864.305 KM.

U tom kontekstu, značajno povećanje sredstava evidentirano je u okviru budžeta Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, a posebno u dijelu koji se odnosi na Međunarodni aerodrom Tuzla. Za subvencioniranje rada ovog javnog preduzeća u 2026. godini planirano je 2.180.000 KM, dok je za podršku kapitalnim investicijama u oblasti saobraćaja, uključujući infrastrukturne projekte povezane s aerodromom, predviđeno dodatnih 3,8 miliona KM.

Povećanje izdvajanja za aerodrom dolazi u trenutku kada se od Međunarodnog aerodroma Tuzla očekuje jačanje regionalne uloge, stabilizacija poslovanja i unapređenje uslova za avio-saobraćaj, što je od posebnog značaja za privredu i mobilnost stanovništva Tuzlanskog kantona. Budžetska podrška trebala bi omogućiti održavanje postojećih linija, ali i stvaranje pretpostavki za razvoj novih saobraćajnih i logističkih kapaciteta.

Osim sredstava namijenjenih aerodromu, u okviru istog ministarstva planirani su i kapitalni transferi za projekte iz oblasti turizma i ugostiteljstva u iznosu od 900.000 KM, što predstavlja povećanje od gotovo 488.000 KM. Također, za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona planirano je 5 miliona KM, dok je za javnu nabavku usluge obavljanja komunalne djelatnosti javnog linijskog prijevoza putnika izdvojeno 7 miliona KM.

Prijedlog budžeta, koji je utvrdila Vlada Tuzlanskog kantona, sada ulazi u dalju skupštinsku proceduru, a planirana izdvajanja za aerodrom i saobraćajnu infrastrukturu jasno ukazuju na opredijeljenost kantonalne vlasti da kroz budžet za 2026. godinu dodatno ojača razvojne i infrastrukturne projekte od strateškog značaja za Tuzlanski kanton.