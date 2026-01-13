Aerodrom Tuzla u 2026. planira veći promet putnika i privlačenje novih avioprijevoznika

Vlada TK je prihvatila Plan poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za 2026. godinu.

Operativni ciljevi za 2026. godinu usmjereni su na povećanje aviosaobraćaja, unaprjeđenje finansijskog poslovanja i razvoj ljudskih resursa. Subvencioniranje aviokompanija, proširenje ruta i privlačenje novih partnera prepoznati su kao ključni prioriteti, dok se pažnja posvećuje i jačanju kompetencija zaposlenih kroz dodatne programe obuke.

Operativni plan poslovanja za 2026. godinu definira prioritete koji uključuju razvoj aviosaobraćaja, unapređenje ljudskih resursa i jačanje finansijskog upravljanja. Kroz subvencioniranje aviokompanija i proširenje aviolinija planira se povećanje prometa putnika, dok se privlačenje novih avioprijevoznika vidi kao faktor za jačanje tržišne pozicije aerodroma. Istovremeno, kroz plan ljudskih potencijala prepoznaje se važnost kontinuirane edukacije i stručnog usavršavanja zaposlenika, što bi trebalo utjecati na kvalitet usluga.

Infrastrukturni projekti planirani za 2026. godinu predstavljaju investicije koje bi trebale utjecati na daljnji razvoj aerodromske infrastrukture, efikasnije opsluživanje aviokompanija i putnika te dodatno unaprijediti konkurentnost Međunarodnog aerodroma Tuzla. Planirane aktivnosti obuhvataju proširenje postojećih platformi i manipulativnih površina, unaprjeđenje navigacijskih i pratećih tehničkih sistema, izgradnju i rekonstrukciju pristupne saobraćajne infrastrukture, kao i opremanje VIP salona.

Pored funkcionalnih i sigurnosnih aspekata, projekti uključuju i uređenje hortikulture i vizualnog identiteta aerodroma, s ciljem estetskog unaprjeđenja prostora i stvaranja ugodnijeg ambijenta za putnike i korisnike usluga.

Kao projekt koji se izdvaja navodi se planirana ugradnja svjetala Touch-down zone (TDZ) na središnjoj liniji piste, kao dio navigacionog sistema ILS CAT 3, za što je iz Budžeta TK osigurano skoro 1,6 miliona KM. Planirana je i nadogradnja prilaznih svjetala „SIDE ROW“, koja će se protezati od praga piste 300 metara prema zapadnoj strani Aerodroma, u dva reda pored centralnih prilaznih svjetala, za što je iz budžeta TK i FBiH osigurano nešto više od 1,4 miliona KM.