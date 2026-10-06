Dijelovi Tuzle i dalje bez vode, normalizacija vodosnabdijevanja večeras

Arnela Šiljković - Bojić
Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode
Foto: Ilustracija

Zbog radova na sanaciji glavnih cjevovoda, više tuzlanskih naselja i ulica danas je bez vodosnabdijevanja.

Zbog sanacije glavnog cjevovoda u ulici Mitra Trifunovića Uče, bez vodosnabdijevanja su i dio naselja Krojčica, dio naselja Slatina, te ulice Rudarska, Krečanska, Batva, Paša Bunar, 18. hrvatske brigade, Drage Karamana, Mije Keroševića Guje, dio ulice Bosne Srebrene, Save Kovačevića i dio ulice Damira Hadžibeganovića. Bez vode su i Gornja Tuzla, Vasići, Simin Han, Slatina, Rudarska, Kojšino, Borić, centar grada i još nekoliko naselja i ulica.

Iz ovog javnog preduzeća saopćeno je da se ponovno puštanje vode očekuje u večernjim satima, dok je potpuna normalizacija vodosnabdijevanja predviđena oko ponoći, a u visinskim zonama nakon ponoći.

Prekid vodosnabdijevanja na ovom području počeo je u 8 sati i trajat će do završetka radova. Među većim potrošačima obuhvaćenim prekidom su Solana, Bingo City Centar, Hotel Dorah, Hotel Salis i Robot.

Prema informacijama JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, uredno vodosnabdijevanje trenutno je omogućeno u ostalim gradskim i prigradskim naseljima.

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