Lovni kalendar za TK: Poznati termini za novu sezonu

Lovni kalendar Tuzlanskog kantona za sezonu 2026/2027. godinu utvrdio je termine aktivnosti u lovištima, uključujući lov pojedinih vrsta divljači, sanitarno uzgojni odstrjel i obaveze koje moraju poštovati lovačka društva. Dokument je objavio Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona, a najveći broj aktivnosti tokom jeseni i zime planiran je nedjeljom.

Već tokom oktobra predviđen je početak ili nastavak lova više vrsta divljači. Grupni lov na divlje svinje u ovom mjesecu planiran je 11, 18. i 25. oktobra, dok je za lov fazana predviđen isti raspored. Za zečeve je u oktobru utvrđen 18. oktobar kao lovni dan.

Odstrjel lisica, divljih mačaka, šakala i jazavaca prema kalendaru počinje 12. oktobra, a tokom ovog mjeseca predviđeni su još 18. i 25. oktobar. Ove aktivnosti, kako je navedeno u dokumentu, obavljaju se isključivo nedjeljom.

Lovni kalendar Tuzlanskog kantona određuje termine za divlje svinje

Lov divljih svinja organizuje se u grupama od najmanje deset lovaca, pri čemu se u taj broj ne računaju pripravnici i gosti. Nakon oktobarskih termina, lovni dani predviđeni su tokom novembra i decembra, dok se u januaru i februaru 2027. godine može obavljati odstrjel samo veprova i nazimadi.

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Savez je posebno upozorio da svaka ulovljena divlja svinja mora biti podvrgnuta veterinarskom pregledu. Kod odstrjela ove vrste propisana je upotreba lovačkog oružja s užljebljenim cijevima, dok je izuzetno dozvoljena upotreba jediničnog zrna iz sačmarice, uz najveću dopuštenu udaljenost gađanja od 40 metara.

Sanitarno uzgojni odstrjel srna i lanadi predviđen je od 1. oktobra ove godine do 31. januara 2027. godine, s ciljem održavanja zdrave populacije i odgovarajuće trofejne vrijednosti srneće divljači.

Termini za fazane, kune, medvjede i vodene ptice

Lov fazana tokom oktobra planiran je 11, 18. i 25. oktobra, a nastavlja se tokom novembra i decembra te prva tri dana januara 2027. godine. Ovu vrstu mogu loviti društva koja su fazansku divljač unijela u svoja lovišta, uz obaveznu upotrebu odgovarajućih pasa.

Za kune su termini također određeni od oktobra do kraja februara, s tim da se kuna zlatica ne može loviti tokom oktobra. Lov medvjeda na utvrđenom uzgojnom području moguć je od 1. oktobra do 31. decembra ove godine, te ponovo tokom marta 2027. godine, u skladu s programom upravljanja mrkim medvjedom i planovima gazdovanja.

Lov divljih pataka traje do 28. februara naredne godine, dok je za divlje guske i crnu lisku sezona određena do kraja januara. Crna liska može se loviti samo nedjeljom, između ostalog na jezerima Modrac i Sniježnica, dok je društvima koja gravitiraju jezeru Modrac preporučeno da međusobno usklade dane lova.

Lov prepelica i golubova grivnjaša predviđen je do 27. decembra, dok je za šljuke u dokumentu navedeno da se mogu loviti do 28. februara 2027. godine.

Operativni dokument sadrži i pravila koja se odnose na korištenje lovačkih pasa, evidencije i poštivanje propisa o dozvoljenom naoružanju. Lovačka društva obavezna su imati najmanje jednog psa krvosljednika ili drugog psa s položenim ispitom za praćenje krvnog traga, kao i voditi propisane evidencije o brojnosti divljači.

Lovni kalendar Tuzlanskog kantona ima okvirni karakter, pa svako lovačko društvo treba izraditi vlastiti kalendar u skladu s godišnjim planovima gazdovanja i odstrelskim kvotama, ali termini ne mogu izlaziti iz okvira koje je odredio Savez lovačkih društava TK.