Aerodrom Tuzla za pola godine ostvario uspjeh iz 2025.

Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi historijske rezultate u prvoj polovini 2026. godine. U periodu od 1. januara do 15. jula ove godine, kroz tuzlansku zračnu luku prošlo je čak 338.132 putnika.

Ovaj podatak dobija još više na značaju ako se uzme u obzir da je ovim rezultatom, već sredinom jula, dostignut ukupan broj putnika ostvaren tokom cijele 2025. godine.

Ključ ovakvog uspjeha leži u pametnoj strategiji širenja mreže letova i privlačenju novih partnera. Putnicima iz Bosne i Hercegovine i dijaspore trenutno je na raspolaganju 16 međunarodnih destinacija koje Tuzlu direktno povezuju s važnim evropskim i turističkim centrima. Iz uprave aerodroma ističu da kontinuirani rast potvrđuje status ovog aerodroma kao jednog od glavnih pokretača razvoja cijele regije.

Za razliku od prethodnih godina kada je fokus bio primarno na jednom prevozniku, stabilnost i raznolikost ponude danas garantuje šest renomiranih aviokompanija. Na Aerodromu trenutno operišu Wizz Air, Pegasus Airlines, Chair Airlines, Corendon Airlines, Air Cairo i Freebird Airlines. Ova saradnja omogućava sigurnu, pouzdanu i kvalitetnu povezanost Bosne i Hercegovine sa svijetom, spajajući je kako s evropskim metropolama, tako i s atraktivnim ljetnim destinacijama.

Iz uprave naglašavaju da veći broj destinacija donosi višestruku korist za cijelu zajednicu. Pored većeg izbora za građane, bolja povezanost direktno podstiče privredni rast, ubrzava razvoj turizma, privlači nova ulaganja te snažno jača međunarodni položaj sjeveroistočne Bosne i Hercegovine.

Rezultati ostvareni u prvih šest i po mjeseci 2026. godine predstavljaju potvrdu da strateški razvoj aerodroma, unapređenje infrastrukture i širenje mreže letova daju konkretne rezultate. Iz uprave poručuju da imaju jasan cilj nastavka rasta i otvaranja novih destinacija u narednom periodu, prenosi Biznisinfo.ba.