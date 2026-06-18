Poznat raspored vožnje na relaciji Tuzla – Aerodrom Tuzla

Potpisivanjem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona započeta je nova faza u organizaciji javnog prijevoza na području TK.

Radi se o dugoročnom modelu kojim se nastoji unaprijediti mreža linija, osigurati bolja kontrola redova vožnje, urediti tarifni sistem i obezbijediti kontinuitet prijevoza za građane.

Početna mreža javnog prijevoza obuhvata 18 kantonalnih linija, među kojima su Kladanj – Tuzla, Čelić – Tuzla, ali i linija Aerodrom Tuzla – Tuzla, koja je prvi put uvedena kao redovna kantonalna linija.

Kako je ranije najavljeno od danas zvanično je počelo saobraćanje autobusa na relaciji Aerodrom Tuzla – Tuzla.

Autobusi će saobraćati svaka dva sata. Prvi polazak iz Tuzle, sa stanice u Simin Hanu, planiran je u 06:00 sati, dok je povratak sa aerodroma u 07:00 sati. Posljednji polazak sa Aerodroma Tuzla je u 23:00 sata.

Uvođenje ove linije trebalo bi značajno olakšati putovanje građanima, turistima i putnicima koji koriste usluge Međunarodnog aerodroma Tuzla, jer će im biti omogućena jednostavnija, povoljnija i pouzdanija veza sa gradom.