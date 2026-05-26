Tuzlanski aerodrom pred intenzivnom sezonom: Očekuju rast putnika i širenje mreže linija

Međunarodni aerodrom Tuzla ove godine bilježi značajan rast broja putnika, a do kraja godine cilj je dostići oko 760 hiljada putnika, potvrdio je direktor aerodroma Dževad Halilčević gostujući u emisiji „Sredinom sedmice” Televizije Slon.

Prema njegovim riječima, od početka godine do sada preko tuzlanskog aerodroma prevezeno je više od 200 hiljada putnika, što već predstavlja više od 60 posto ukupnog broja putnika ostvarenog tokom cijele prošle godine.

Halilčević je istakao da se o oporavku aerodroma može govoriti, posebno imajući u vidu povratak Wizz Aira, dva bazirana aviona, broj destinacija i popunjenost letova. Ipak, naglasio je da globalna dešavanja, posebno sigurnosna situacija na Bliskom istoku, utiču i na avioindustriju.

Kada je riječ o kapacitetima, direktor aerodroma navodi da Međunarodni aerodrom Tuzla raspolaže zgradom koja može prihvatiti oko milion putnika godišnje, dovoljnim platformama za opsluživanje aviona, parking prostorom i licenciranim osobljem.

Najbolje rezultate i dalje bilježe linije prema Dortmundu, Memmingenu i Baselu, koje su se kroz godine pokazale kao najtraženije, prvenstveno zbog dijaspore. Trenutno Wizz Air iz Tuzle opslužuje 13 destinacija, među kojima su gradovi u Njemačkoj, Švedskoj, Holandiji, Francuskoj, Slovačkoj i drugim evropskim zemljama.

Linija Tuzla, Larnaka suspendovana je do polovine septembra zbog sigurnosne situacije na Bliskom istoku, dok se za letove prema Istanbulu, koje obavlja AJet, još vode razgovori nakon najava moguće obustave do kraja ljetnog reda letenja. Pegasus će nastaviti letjeti prema Istanbulu.

Od jula se očekuje i nova linija prema Cirihu, koju bi trebao obavljati Chair Airlines dva puta sedmično. Tokom ljeta planirani su i čarter letovi prema Antaliji i Egiptu.

Halilčević je naglasio da su subvencije važne za zadržavanje postojećih i otvaranje novih linija, ocjenjujući ih kao investiciju, a ne trošak. Dodao je i da aerodrom posljednje tri godine posluje pozitivno.

Jedan od izazova ostaje javni prevoz do aerodroma. Prema riječima direktora, ranije je bilo pokušaja dogovora s autobusnim prevoznicima, ali bez većeg interesa. Ta tema je ponovo otvorena, jer bi redovan i pristupačan prevoz putnicima olakšao dolazak na aerodrom i nastavak putovanja prema Tuzli, Živinicama i drugim gradovima Tuzlanskog kantona.

U ljetnoj sezoni putnici mogu očekivati zadržavanje postojećeg obima saobraćaja, dodatne čarter letove i, ukoliko sigurnosne okolnosti dozvole, dalji rast broja linija i putnika.