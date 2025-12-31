Aerodrom Tuzla danas, nesvakidašnji prizor

Na Međunarodni aerodrom Tuzla danas je, u prazničnom duhu, zabilježena nesvakidašnja, ali izuzetno pozitivno prihvaćena situacija koja je privukla pažnju putnika i posada aviona.

Jedan od parkera aviona obavljao je svoje redovne operativne zadatke odjeven u kostim Djeda Mraza. Iako je vizuelni detalj bio neuobičajen, svi procesi odvijali su se uz potpunu primjenu važećih procedura i najviših sigurnosnih standarda, bez ikakvog odstupanja od profesionalnih pravila rada.

Avioni su dočekivani i parkirani na uobičajen način, dok je praznični ambijent dodatno obogatio iskustvo putnika, posebno najmlađih. Nakon slijetanja, djeci su podijeljeni slatkiši, što je dodatno doprinijelo toploj i pozitivnoj atmosferi u aerodromskom prostoru.

Kako piše Putujte.ba, ovaj neobičan prizor izmamio je osmijehe na lica brojnih putnika, a posebno djece, kojima je dolazak na aerodrom pretvoren u malo praznično iznenađenje koje će, zasigurno, još dugo pamtiti.

Ovaj simboličan gest predstavljao je ugodno iznenađenje za posade letova i putnike, te pokazao da se i u strogo regulisanom i operativno zahtjevnom okruženju, kakvo je aerodromsko poslovanje, može pronaći prostor za male, ali značajne trenutke pažnje prema korisnicima usluga.

Na ovaj način aerodrom je još jednom potvrdio svoju posvećenost kvalitetu usluge i pozitivnom iskustvu putnika, uz jasno naglašenu činjenicu da sigurnost ostaje apsolutni prioritet u svim segmentima rada.