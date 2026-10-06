Sjednica Vijeća ministara BiH zakazana je za sutra u Sarajevu, a među najznačajnijim tačkama dnevnog reda su stanje u oblasti migracija, proces deminiranja, upravljanje granicom te niz ekonomskih i infrastrukturnih pitanja.

Ministri bi trebali razmatrati nove tekstove informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine i u prva tri mjeseca ove godine. Oba dokumenta pripremilo je Ministarstvo sigurnosti BiH.

Na dnevnom redu je i izvještaj o radu Koordinacionog tijela za pitanja migracija zaključno s krajem prošle godine, kao i izvještaj o realizaciji Akcionog plana provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH.

Šta donosi sjednica Vijeća ministara BiH

Pred ministrima će se naći i sveobuhvatna analiza procesa deminiranja u Bosni i Hercegovini za period od 1996. do kraja 2024. godine, te izvještaj o radu Centra za uklanjanje mina u BiH za 2025. godinu.

Jedna od tačaka odnosi se i na saradnju Ministarstva civilnih poslova BiH sa američkom Nacionalnom upravom za aeronautiku i svemir, NASA, u okviru programa GLOBE. Predviđeno je razmatranje osnova za zaključivanje odgovarajućeg sporazuma.

Za područje Tuzlanskog kantona posebno je značajna inicijativa za vođenje pregovora o zaključivanju ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. Sredstva bi bila namijenjena rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama.

Sjednica Vijeća ministara BiH obuhvatit će i izvještaj o provođenju Okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine, analizu vanjskotrgovinske razmjene za prvo polugodište ove godine te pitanja koja se odnose na javne nabavke, borbu protiv organiziranog kriminala i sredstva za kulturu, nauku i sportske manifestacije.

Početak sjednice zakazan je za sutra u 13 sati u zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu.