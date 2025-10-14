Nova EU pravila: Dolazi velika promjena za sve koji imaju vozačku dozvolu B kategorije

Zemlje članice Evropske unije imaju rok do 2033. godine da svoje propise potpuno usklade s novom Direktivom o vozačkim dozvolama, usvojenom 2023. godine.

Njemačka planira početi primjenu novih pravila već 2028. godine. Prema izmjenama, vozači s dozvolom kategorije B moći će upravljati vozilima težine do 4,25 tone, umjesto dosadašnjih 3,5, ali samo ako su vozački ispit položili nakon 1999. godine.

Ova promjena, koju podržava i njemački autoklub ADAC, posebno je važna za vozače kampera i turistički sektor, gdje raste potražnja za većim vozilima. Do 2028. godine moguće je da će biti uvedeni dodatni uslovi poput obavezne obuke ili dodatnog ispita radi povećanja sigurnosti na cestama.

Evropske države imaju narednu deceniju da prilagode zakone i infrastrukturu, dok se očekuje da će Njemačka prva sprovesti nove propise.

U Bosni i Hercegovini trenutni propisi za vozačke dozvole uređeni su “Pravilnikom o vozačkoj dozvoli” (“Službeni glasnik BiH”, broj 9/19), a nadležne institucije – posebice entitetska ministarstva unutrašnjih poslova i agencije za bezbjednost saobraćaja – odgovorni su za izdavanje, produženje i zamjenu dozvola.

Jedna od reformi koja je bila u javnoj raspravi predviđa da prva vozačka dozvola kategorije B, za one koji prvi put polažu ispit, bude izdana na rok od samo dvije godine, umjesto dosadašnjeg dužeg perioda, uz mogućnost da se produži na 10 godina ukoliko se ispune propisani uslovi. Taj prijedlog izazvao je kritike, posebno među mladima, jer bi učestalije produženje dovelo do dodatnih troškova.

Takođe, u regulativama BiH već je usvojen Pravilnik o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača, čime se nastoji urediti pitanje profesionalnih dozvola i osposobljavanja vozača u skladu sa međunarodnim standardima.

Ipak, nema javno dostupnih potvrda da je BiH već započela konkretne korake da uskladi svoje propise s novom EU Direktivom o vozačkim dozvolama i pravilima o težini vozila (do 4,25 tone za kategoriju B za one koji su ispit polagali nakon 1999.). U tom smislu, BiH trenutno djeluje po postojećem nacionalnom okviru, dok je moguće da će u budućnosti uslijediti dodatne izmjene kako bi se postigla kompatibilnost sa EU standardima.