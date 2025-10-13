Konzorcijum Logistika BiH: Sektor drumskog prevoza na ivici opstanka

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine uputio je danas hitan apel domaćim institucijama i međunarodnim partnerima, upozoravajući da je sektor drumskog prevoza putnika i robe u BiH doveden do tačke potpunog kolapsa.

U saopćenju se navodi da su višemjesečni apeli, dopisi i sastanci ostali bez odgovora, dok je odluka Evropske komisije da ne izuzme kabinsko osoblje drumskog prevoza iz šengenskih pravila dodatno pogoršala stanje u sektoru.

“I pored potpune usklađenosti sa evropskim standardima, naši vozači se i dalje tretiraju kao građani trećih zemalja, čime im se uskraćuje pravo na rad pod jednakim uslovima kao kolegama iz Evropske unije”, saopćili su iz Konzorcijuma Logistika BiH.

Ističu da vozači iz BiH posjeduju sve potrebne kvalifikacije i dozvole u skladu s evropskim regulativama, uključujući CEMT povelju, Direktivu 2003/59/EZ i AETR sporazum, te da upravljaju vozilima EURO 6 standarda.

Upozoravaju da bi, nakon potpune primjene EES sistema u januaru 2026. godine, BiH mogla izgubiti više od dvije trećine kapaciteta linijskog prevoza putnika prema EU, dok bi prevoz robe bio ograničen samo na vozače s EU dokumentima. Time bi, prema procjenama, više od 12.000 radnika u sektoru logistike i transporta ostalo bez posla.

„Agencije iz EU već odvode naše vozače, pozivajući se na status BiH kao treće zemlje, čime se urušava partnerstvo i povjerenje građeno decenijama“, navodi se u saopćenju.

Konzorcijum Logistika BiH pozvao je Predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu, Vijeće ministara i entitetske vlade da hitno reaguju i zatraže izuzeće kabinskog osoblja iz šengenskih pravila, kako bi se spriječio potpuni slom transportnog i logističkog sektora u zemlji.