Blokade granica u BiH najavljene za 23. mart, prijevoznici upozoravaju na mogući haos

Nedžida Sprečaković
konzorcij, kamioni, protesti/ Od sutra prijeti kolaps snabdijevanja: Prevoznici u BiH najavili obustavu rada, prevoz
Foto: Arhiva

Blokade granica u BiH najavljene su za 23. mart, a prijevoznici iz regiona upozoravaju da bi takav potez mogao izazvati ozbiljan haos u međunarodnom transportu robe i dodatno opteretiti ionako usporene lance snabdijevanja.

Prema informacijama iz transportnog sektora, prijevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije održali su sastanak na kojem je razgovarano o zajedničkim koracima zbog problema s pravilima boravka profesionalnih vozača na teritoriji Evropske unije. Ukoliko ne dođe do rješenja tog pitanja, najavljeno je da bi prijevoznici mogli učestvovati u blokadama pojedinih teretnih graničnih prelaza.

Predstavnici prijevoznika pojasnili su da blokade ne bi obuhvatale putnički saobraćaj. Planirano je da uvoz robe u Bosnu i Hercegovinu bude omogućen tokom prvih 72 sata, nakon čega bi, ukoliko protesti budu nastavljeni, moglo doći do potpunih blokada na pojedinim prelazima.

Iz transportnog sektora upozoravaju da se problemi već osjećaju u praksi. Samo u jednom danu zabilježeno je više desetina vozača iz Bosne i Hercegovine koji su vraćeni sa granice Evropske unije, iako su posjedovali potrebne dokumente i dozvole za međunarodni transport. U takvim situacijama roba koju prevoze često ne stiže na odredište u predviđenom roku.

Navodi se i da je u posljednjih nekoliko dana veliki broj vozača bio primoran otići na prinudni odmor jer nisu mogli obavljati međunarodni transport. Pojedini vozači u državama Evropske unije suočavaju se i sa dodatnim kontrolama, pa čak i privođenjima, jer se pravila o boravku tumače na različite načine.

Blokade granica u BiH najavljuju se kao posljednja mjera pritiska transportnog sektora. Prijevoznici traže da profesionalni vozači budu izuzeti iz pravila koja ograničavaju boravak u zemljama Evropske unije, slično kao što je to već uređeno za kabinsko osoblje u avio-saobraćaju.

Očekuje se da će se o ovom problemu uskoro raspravljati i na nivou institucija Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da bi eventualne blokade mogle imati značajne posljedice po izvoz i ukupnu privredu zemlje. Blokade granica u BiH, upozoravaju iz sektora logistike, dodatno bi usporile transport robe i mogle izazvati nove poremećaje u snabdijevanju.

 

