Stanje na cestama: Saobraća se po suhom kolovozu

U Bosni i Hercegovini jutros se saobraća bez dužih zastoja, po suhim ili mjestimično vlažnim cestama. Magla smanjuje vidljivost na dionicama: Mostar-Čitluk, Kupres-Šuica, Livno-Kamensko, Glamoč-Mlinište, Bosansko Grahovo-Drvar, Kladanj-Vlasenica i Tuzla-Zvornik.

Iz BIHAMK-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grebka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog sanacije pružnog prelaza, obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Šamac-Grebnice. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju na alterntivni pravac.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.