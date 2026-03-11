Stanje na cestama: Saobraća se po suhom kolovozu

U Bosni i Hercegovini jutros se saobraća bez dužih zastoja, po suhim ili mjestimično vlažnim cestama. Magla smanjuje vidljivost na dionicama: Mostar-Čitluk, Kupres-Šuica, Livno-Kamensko, Glamoč-Mlinište, Bosansko Grahovo-Drvar, Kladanj-Vlasenica i Tuzla-Zvornik.
Iz BIHAMK-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grebka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.
U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.
Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.
Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.
Zbog sanacije pružnog prelaza, obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Šamac-Grebnice. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju na alterntivni pravac.
Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.
Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.