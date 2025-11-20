Podrška razvoju kargo centra i infrastrukturnim ulaganjima na Aerodromu Tuzla

Podrška razvoju – Delegacija Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Irfanom Halilagićem i predsjednikom Skupštine Žarkom Vujovićem, zajedno s resornim ministrima Suadom Mustajbašićem i Almirom Žilićem te predsjednikom Nadzornog odbora Bahrijom Umihanićem, boravila je danas na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Na terenu su sagledana dosadašnja ulaganja i potvrđena opredijeljenost osnivača daljem razvoju strateških kapaciteta aerodroma.

Razmatrani su ključni infrastrukturni projekti – podizanje kategorije uzletno-sletne staze, modernizacija rasvjete, širenje operativnih kapaciteta i unapređenje sigurnosnih standarda. Predstavnici Vlade i Skupštine istakli su da su ovi projekti ključni za stabilnost saobraćaja, smanjenje ograničenja u uslovima smanjene vidljivosti i jačanje konkurentnosti Aerodroma Tuzla.

Posebno je naglašen razvoj Kargo centra kao strateškog projekta TK, uz inicijative za uspostavljanje Slobodne carinske zone, koja bi u kombinaciji s kargo operacijama dodatno ojačala ekonomski značaj aerodroma i otvorila nova radna mjesta.

Direktor Aerodroma Dževad Halilčević podsjetio je na realizirane projekte:

„U protekle dvije godine riješeni su infrastrukturni projekti na koje se dugo čekalo – završen odlazni gejt, izgrađen atrijum, moderni parking, očišćena šuma u prilaznoj ravni, instalirana prilazna rasvjeta, a u toku su radovi na ugradnji svjetala centralne linije piste. Nabavljena je i dio opreme, a aerodrom je od jula certificiran prema EASA standardu. Sve to stvorilo je pretpostavke za veći obim saobraćaja.“

Predstavnici osnivača pozdravili su i aktivnosti na jačanju organizacijskog okvira i kapaciteta vatrogasno-spasilačke službe.

Premijer Irfan Halilagić naglasio je da je Aerodrom stabilizovan zahvaljujući zajedničkim naporima:

„Kriza iz prošle godine je prevaziđena. Osigurali smo dolazak novih avioprevoznika, realizovali kapitalne investicije i stabilan okvir finansijske podrške. Rebalansom budžeta jučer smo obezbijedili sredstva za uniforme i sanitetsko vozilo. Danas vidimo da Aerodrom ponovo zauzima važnu regionalnu poziciju, a Vlada će ostati snažan partner.“

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović naglasio je da je Aerodrom jedan od ključnih resursa Kantona:

„Prošla godina bila je izazovna, ali smo zajedničkim djelovanjem osigurali stabilizaciju poslovanja i otvaranje novih linija. Kapitalne investicije koje se realizuju rezultat su dugogodišnjeg čekanja i odlučnog zaokreta u politici podrške. Aerodrom Tuzla ima jasnu perspektivu, a mi ćemo ostati njegovi najjači saveznici.“

Ministar Almir Žilić izrazio je zadovoljstvo dinamikom radova:

„Cilj nam je da u 2025. i 2026. dostignemo broj putnika prije privremenog odlaska Wizz Aira. Dinamika radova je u skladu s dogovorom sa kompanijom i siguran sam da će građani TK biti zadovoljni.“

Zajednički je ocijenjeno da je Međunarodni aerodrom Tuzla jedan od najvažnijih razvojnih resursa TK. Vlada i Skupština TK potvrdile su nastavak pune institucionalne podrške projektima koji jačaju operativne, logističke i komercijalne kapacitete aerodroma. Posjeta je označila jasno opredjeljenje da se Aerodrom Tuzla razvija u moderan i pouzdan regionalni centar sa snažnim utjecajem na ekonomski razvoj i mobilnost stanovništva.