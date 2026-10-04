Kako provjeriti biračko mjesto u Tuzli: Dostupne dvije mogućnosti

Birači u Tuzli koji još nisu sigurni na kojem biračkom mjestu glasaju, podatak mogu provjeriti telefonom ili putem internet stranice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Gradska izborna komisija Tuzla saopćila je da je provjera biračkog mjesta moguća putem telefona 035/307-394, koji je danas dostupan od 7 do 19 sati.

Druga mogućnost je provjera putem internet stranice Centralne izborne komisije BiH. U rubrici „Da li ste registrovani?“ potrebno je unijeti ime, prezime i JMB, nakon čega birač dobija podatak o mjestu na kojem može glasati.

Kako provjeriti biračko mjesto i šta ponijeti

Biračka mjesta danas su otvorena od 7 do 19 sati. Za glasanje je potrebno imati jedan od važećih identifikacionih dokumenata Bosne i Hercegovine, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš.

Na svim redovnim biračkim mjestima u Tuzli koriste se uređaji za biometrijsku identifikaciju i optički skeneri glasačkih listića.

Svoje biračko mjesto možete pronaći OVDJE.