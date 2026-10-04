U Bijeljini dio biračkih mjesta kasnio s otvaranjem zbog problema sa skenerima

U Bijeljini je jutros dio biračkih mjesta kasnio s otvaranjem zbog problema sa novim izbornim tehnologijama, prvenstveno skenerima, potvrdila je predsjednica Gradske izborne komisije Bijeljina Dijana Savić Božić.

Prema njenim riječima, otvoreno je 150 biračkih mjesta, dok 184 u tom trenutku nisu bila otvorena.

Problemi su zabilježeni i u radu biračkih odbora, jer su se pojedini predsjednici i članovi povlačili na mjestima gdje skeneri nisu funkcionisali.

Savić Božić je navela i da se na pojedinim biračkim mjestima pokušalo preći na ručno glasanje, iako takav način glasanja mora prethodno odobriti Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kroz propisanu proceduru.

Kao jedan od problema naveden je i nedovoljan broj operatera za rad sa novim tehnologijama.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, od ukupno 1.957 biračkih mjesta na području ovog entiteta, njih 201 nije bilo otvoreno u sedam sati.