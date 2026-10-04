Pratite izbore uz RTV Slon: Od otvaranja birališta do rezultata iz minute u minutu

Arnela Šiljković - Bojić

Danas, kada građani Bosne i Hercegovine budu birali svoje predstavnike, RTV Slon donosi cjelodnevno praćenje izbornog dana, od prvih informacija s biračkih mjesta do prvih preliminarnih rezultata i javljanja uživo iz izbornih štabova.

Prve informacije o tome kako protiče glasanje donosimo već u 14 sati. Pratimo izlaznost, stanje na biračkim mjestima, eventualne probleme i nepravilnosti, kao i sve važne informacije koje obilježe izborni proces.

Nove informacije gledajte i u vijestima u 16 sati, kada donosimo ažurirane podatke o izlaznosti i najvažnije informacije sa terena.

Od 20 sati počinje Izborna noć RTV Slon, program uživo. Uz gosta komentatora pratimo zatvaranje biračkih mjesta, prve preliminarne rezultate izbora, reakcije i atmosferu u izbornim štabovima. Reporteri RTV Slon bit će uživo na terenu i javljati se iz štabova političkih partija koje ostvare značajne rezultate.

Izborni dan pratimo i na našem portalu rtvslon.ba. Sve važne informacije, izjave, podatke o izlaznosti i rezultate donosimo na jednom mjestu, a od 20 sati vijesti pratimo iz minute u minutu.

Budite uz RTV Slon i budite među prvima koji će saznati rezultate izbora.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Izborni dan u TK: Kasnilo otvaranje 53 biračka mjesta, policija angažovana...

Vijesti

Većina biračkih mjesta u Tuzli otvorena na vrijeme, na nekoliko lokacija...

BiH

Biračka mjesta otvorena do 19 sati, onda slijedi brojanje glasova

Tuzla i TK

Od Predsjedništva BiH do Skupštine TK: Šta birač zapravo bira?

BiH

Pogriješili ste na glasačkom listiću? Evo kada glas može biti nevažeći

BiH

Sve o današnjim Općim izborima: Ko se bira, kako glasati i...

BiH

U Jablanici danas Dan žalosti, dvije godine od poplava u kojima je poginulo 19 ljudi

Tuzla i TK

Izborni dan u TK: Kasnilo otvaranje 53 biračka mjesta, policija angažovana na osiguranju

Vijesti

Većina biračkih mjesta u Tuzli otvorena na vrijeme, na nekoliko lokacija zabilježena kašnjenja

BiH

Na cestama u BiH bez većih zastoja, magla smanjuje vidljivost

Vijesti

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje na području grada Tuzla

Učitati više