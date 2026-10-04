Sve o današnjim Općim izborima: Ko se bira, kako glasati i kako funkcionišu nove tehnologije?

U Bosni i Hercegovini danas se održavaju Opći izbori. Biračka mjesta širom zemlje otvorena su od 7 do 19 sati, a građani će birati predstavnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou vlasti. Ovogodišnji izbori donose i značajnu novinu – prvi put se u izborni proces uvode nove tehnologije za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

Na Općim izborima građani neposredno biraju članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, odnosno Narodnoj skupštini Republike Srpske, te predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. U Federaciji BiH birači glasaju i za skupštine kantona.

Koje će glasačke listiće birač dobiti zavisi od mjesta prebivališta i entiteta u kojem je upisan u Centralni birački spisak.

Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Biračima koji se u trenutku zatvaranja zateknu na biračkom mjestu omogućeno je da glasaju. Nakon zatvaranja počinje proces brojanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata na biračkim mjestima.

Najveća novina – izborna tehnologija

Jedna od najvećih novina ovogodišnjih izbora jeste uvođenje specifičnih izbornih tehnologija. Na biračkim mjestima koriste se uređaji za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, dok će glasački listići biti skenirani nakon glasanja.

Centralna izborna komisija BiH prethodno je provodila testiranja ove opreme, uključujući verifikaciju identiteta birača putem biometrije i skeniranje glasačkih listića. U septembru su održani i testni izbori kako bi se provjerilo funkcionisanje sistema i spremnost biračkih odbora.

Novi sistem trebao bi omogućiti i brži prenos izbornih rezultata prema Centralnoj izbornoj komisiji. Prema najavama CIK-a, prvi preliminarni i nepotpuni rezultati očekuju se već oko 20 sati, nakon zatvaranja biračkih mjesta i prenosa podataka. Skenirani glasački listići bit će i ručno prebrojani, a u slučaju značajnih odstupanja predviđene su dodatne provjere.

Za birače je važno da prije glasanja provjere na kojem biračkom mjestu ostvaruju svoje biračko pravo i da sa sobom ponesu važeći identifikacioni dokument. Na biračkom mjestu članovi biračkog odbora daju upute o proceduri glasanja, dok birač treba pažljivo označiti glasačke listiće u skladu sa pravilima kako bi njegov glas bio važeći.

Opći izbori održavaju se na više nivoa, ali građani ne biraju neposredno sve institucije vlasti. Domove naroda Parlamenta Federacije BiH i Parlamentarne skupštine BiH ne biraju direktno građani, kao ni vlade na državnom, federalnom i kantonalnom nivou. Njihov sastav dolazi kroz procedure koje slijede nakon neposrednih izbora.

Izborni dan prate Centralna izborna komisija BiH, lokalne izborne komisije, birački odbori, akreditovani posmatrači i druge nadležne institucije. U slučaju sumnje na nepravilnosti, građani ih mogu prijaviti nadležnim izbornim tijelima, a za događaje koji mogu predstavljati krivično djelo i policiji.

Danas će biti poznato i koliko je građana iskoristilo svoje biračko pravo. CIK BiH tokom izbornog dana objavljuje podatke o izlaznosti, dok će nakon zatvaranja biračkih mjesta početi pristizati preliminarni rezultati.

Opći izbori 2026. godine tako predstavljaju izborni proces u kojem građani neposredno odlučuju o predstavnicima na različitim nivoima vlasti, dok se nakon objave rezultata kroz propisane procedure formiraju domovi naroda i izvršna vlast.