Izborni dan u TK: Kasnilo otvaranje 53 biračka mjesta, policija angažovana na osiguranju

Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopćeno je da je izborni dan na području kantona za sada protekao bez prijavljenih incidenata, dok su policijski službenici angažovani na osiguranju biračkih mjesta i postupanju po eventualnim prijavama nepravilnosti.

Prema podacima Uprave policije MUP-a TK, od 4. septembra do 3. oktobra 2026. godine evidentirano je 131 političko okupljanje, kojima je prisustvovalo 35.210 građana. Skupove je osiguravalo 360 policijskih službenika, a evidentirano je šest incidenata koji su se odnosili na oštećenje i uništavanje bilborda i plakata političkih subjekata. Jedan od tih događaja evidentiran je kao prekršaj protiv javnog reda i mira.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK tokom cijelog izbornog dana angažovani su u neposrednoj blizini biračkih mjesta, u skladu sa Izbornim zakonom BiH, s ciljem sprečavanja narušavanja javnog reda i mira.

U okviru zajedničkog operativnog plana „Opći izbori 2026“ Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i Uprave policije MUP-a TK, utvrđena je koordinacija u slučaju prijava neregularnosti i eventualnih nezakonitosti. Po takvim prijavama postupaju dežurni tužioci Kantonalnog tužilaštva TK, istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije, kao i dežurni istražitelji na nivou policijskih uprava i policijskih stanica.

Prema preliminarnim informacijama, u 7 sati kasnilo se sa otvaranjem 53 biračka mjesta. Trenutno su na području Tuzlanskog kantona još dva biračka mjesta zatvorena za glasanje – jedno u Gradačcu i jedno u Lukavcu, dok za sada nema prijavljenih incidenata.