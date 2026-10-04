Većina biračkih mjesta u Tuzli otvorena na vrijeme, na nekoliko lokacija zabilježena kašnjenja

RTV SLON
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Većina biračkih mjesta u Tuzli otvorena je jutros na vrijeme, dok su na desetak lokacija zabilježena kašnjenja zbog brojanja glasačkih listića i različitih tehničkih problema povezanih s novim izbornim tehnologijama.

Predsjednica Gradske izborne komisije Tuzla Asja Kravić potvrdila je za RTV Slon da su kašnjenja evidentirana na približno deset biračkih mjesta, a najduže je trajalo oko sat vremena.

„Na desetak biračkih mjesta imali smo kašnjenja, uglavnom zbog brojanja glasačkih listića, ali i različitih tehničkih problema. Najduže kašnjenje trajalo je oko sat vremena. Na tim biračkim mjestima vrijeme glasanja bit će produženo za onoliko koliko je trajalo kašnjenje“, kazala je Kravić.

Prema podacima Gradske izborne komisije Tuzla, biračima su na raspolaganju 154 redovna biračka mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu. Glasanje je organizovano na ukupno 52 lokacije, a za potrebe izbornog procesa angažovano je i devet mobilnih timova.

Izborni dan u Tuzli uz nove tehnologije

Građani Tuzlanskog kantona danas biraju i novi saziv Skupštine Tuzlanskog kantona. Za 35 zastupničkih mjesta prijavljeno je 18 političkih subjekata i koalicija, dok se na kandidatskim listama nalazi 519 kandidata.

Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati, a građani svoje biračko pravo mogu ostvariti na mjestu na kojem su upisani u Centralni birački spisak, uz važeći identifikacioni dokument.

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