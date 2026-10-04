Biračka mjesta otvorena do 19 sati, onda slijedi brojanje glasova

Biračka mjesta u Bosni i Hercegovini danas su otvorena od 7 do 19 sati, nakon čega počinje proces utvrđivanja izbornih rezultata.

Nakon zatvaranja biračkih mjesta birački odbori pristupaju propisanim procedurama brojanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata.

Kod biračkih mjesta na kojima se koriste skeneri, podaci se elektronski evidentiraju, dok se provode i druge propisane procedure kontrole i provjere rezultata.

Podaci sa biračkih mjesta dostavljaju se nadležnim izbornim komisijama i Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Centralna izborna komisija tokom izborne noći objavljuje preliminarne, nezvanične i nekompletne rezultate, koji se ažuriraju kako budu pristizali podaci sa biračkih mjesta.

Konačni rezultati izbora bit će utvrđeni nakon završetka svih propisanih procedura, uključujući obradu i kontrolu izbornog materijala.