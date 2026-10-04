Od Predsjedništva BiH do Skupštine TK: Šta birač zapravo bira?

Građani danas izlaze na Opće izbore, ali koliko birača zaista zna šta sve bira kada uđe na biračko mjesto? Biračima u Tuzlanskom kantonu predstoje četiri različite izborne utrke, od Predsjedništva Bosne i Hercegovine do Skupštine Tuzlanskog kantona. Šta se bira direktno, a na čiji izbor građani utiču tek posredno?

Pred biačimaiz Tuzlanskog kantona četiri su odluke. Dvije se odnose na državni nivo, jedna na Federaciju Bosne i Hercegovine i jedna na Tuzlanski kanton.

Na glasačkom mjestu bira se član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici u Predstavničkom domu državnog parlamenta, zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona. Domove naroda i vlade građani ne biraju neposredno.

Kada je riječ o Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, birač registrovan u Federaciji BiH može glasati za jednog kandidata, za bošnjačkog ili za hrvatskog člana Predsjedništva. Dakle, bira jednu od te dvije izborne utrke, ne obje.

Na državnom nivou bira se i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. On ima 42 zastupnika. Njih 28 bira se sa područja Federacije BiH, a 14 sa područja Republike Srpske.

Sljedeća odluka je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U njemu je 98 zastupnika, koje građani biraju neposredno.

Četvrti izbor za građane Tuzlanskog kantona je Skupština Tuzlanskog kantona. Bira se 35 zastupnika koji će u naredne četiri godine odlučivati o pitanjima iz kantonalne nadležnosti, među kojima su kantonalni budžet, obrazovanje, policija, zdravstvo i druga pitanja uređena kantonalnim propisima.

Ali tu se izborni proces ne završava. Postoje funkcije i institucije za koje građani neće pronaći poseban glasački listić.

Delegate u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH biraju kantonalne skupštine iz reda svojih zastupnika. To znači da glas za Skupštinu Tuzlanskog kantona kasnije utiče i na sastav federalnog Doma naroda.

Ni Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH građani ne biraju neposredno. Deset delegata iz Federacije, pet Bošnjaka i pet Hrvata, biraju odgovarajući klubovi u Domu naroda Parlamenta Federacije, dok pet delegata iz reda srpskog naroda bira Narodna skupština Republike Srpske.

Zato glas birača na Općim izborima ne završava samo na četiri mjesta označena na glasačkim listićima. Izbor zastupnika kasnije utiče i na formiranje drugih zakonodavnih tijela i izvršne vlasti.

Ono što je za birača u Tuzlanskom kantonu najvažnije jeste razlikovati četiri neposredna izbora: Predsjedništvo BiH, Predstavnički dom državnog parlamenta, Predstavnički dom Parlamenta Federacije i Skupštinu Tuzlanskog kantona.