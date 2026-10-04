Pogriješili ste na glasačkom listiću? Evo kada glas može biti nevažeći

Arnela Šiljković - Bojić
Glasački skener, izbori, opći izbori, politika

Prilikom glasanja na Općim izborima birači trebaju pažljivo označiti glasački listić, jer nepravilno označavanje može dovesti do toga da listić bude proglašen nevažećim.

Prema pravilima Centralne izborne komisije BiH, glasački listić je nevažeći ako nije ispunjen tako da se sa sigurnošću ne može utvrditi kome je birač dao glas. Nevažećim se smatra i listić na kojem su dopisana imena kandidata ili je označeno više od jedne političke stranke, koalicije, nezavisnog kandidata ili liste nezavisnih kandidata.

Listić može biti nevažeći i ako birač na njega dopiše oznake kojima bi se mogao utvrditi njegov identitet, poput potpisa, ili ako ga označi na način koji nije predviđen pravilima glasanja.

Zbog toga je važno da birač prije označavanja pažljivo pogleda uputstvo na glasačkom mjestu i listić popuni na način propisan za konkretni nivo izbora. CIK BiH za Opće izbore 2026. godine objavio je posebna uputstva o pravilnom označavanju glasačkih listića za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiH.

Ako birač napravi grešku prilikom glasanja, ne treba samoinicijativno dopisivati ili dodatno označavati listić, jer upravo takve oznake mogu uticati na njegovu važećnost.

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