Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje na području grada Tuzla

RTV SLON
Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 04.10.2026.

 *** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Podaci nisu dostupni.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 198 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervencijau
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, od toga pet djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

 

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