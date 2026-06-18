Federalno ministarstvo izdvojilo 465.000 KM za upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom u Zenici i Zavidovićima bit će unaprijeđeno kroz dva projekta ukupne vrijednosti 465.000 KM, za koje je ugovore potpisala federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder.

Ministrica Pozder boravila je u radnoj posjeti Zenici i Zavidovićima, gdje su potpisani ugovori za projekte koji se odnose na jačanje sistema upravljanja otpadom i unapređenje zaštite okoliša. Sredstva su odobrena u okviru Programa utroška sredstava za zaštitu okoliša i prirode, upravljanje otpadom i provođenje Akcionog plana Strategije okoliša.

U Zenici je potpisan ugovor s direktoricom Regionalne deponije Mošćanica Miom Pojskić za nabavku radne mašine za kompaktiranje otpada. Za ovu namjenu Federalno ministarstvo okoliša i turizma osiguralo je 300.000 KM.

Riječ je o nastavku podrške Regionalnoj deponiji Mošćanica, kojoj je Ministarstvo prošle godine dodijelilo 400.000 KM za nabavku opreme i građevinske radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje procjednih voda. Tokom posjete ministrica je obišla i deponiju Mošćanica, koja se ističe kao jedan od uspješnijih primjera regionalnog upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini.

Upravljanje otpadom važno za lokalne zajednice

U Zavidovićima je ministrica Pozder s gradonačelnicom Ernom Merdić-Smailhodžić potpisala ugovor za projekat sanacije i zatvaranja postojeće deponije komunalnog otpada, te izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada.

Za ovaj projekat osigurano je 165.000 KM, a sredstva će biti usmjerena na građevinske radove za izgradnju sortirnice otpada s pretovarnom stanicom, uključujući zemljane, armirano-betonske i montažne radove.

Ministrica Pozder istakla je da je jedan od ključnih kriterija za podršku projektima njihova spremnost za realizaciju i uvrštavanje u programe javnih investicija. Prema njenim riječima, upravljanje otpadom jedan je od najvećih okolišnih izazova u Bosni i Hercegovini, zbog čega je važno podržavati projekte koji nude konkretna i održiva rješenja.

Pozder je naglasila i da je Zeničko-dobojski kanton pozitivan primjer saradnje različitih nivoa vlasti, ističući da zajednički rad federalnih, kantonalnih i lokalnih institucija može donijeti vidljive rezultate za građane i lokalne zajednice.