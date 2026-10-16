Federalna uprava policije formirala prvi CBRN forenzički tim u regiji

Jasmina Ibrahimović

Federalna uprava policije formirala je prvi CBRN forenzički tim u regiji, nakon završetka specijalizovane obuke za obradu mjesta zločina povezanih s hemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim incidentima. Riječ je o prvoj nacionalnoj obuci ove vrste u Bosni i Hercegovini, koja je obuhvatila 15 policijskih službenika različitih specijalnosti.

Program pod nazivom „Forenzička obrada mjesta zločina u specifičnom CBRN okruženju“ realizovan je uz podršku Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a završen je praktičnom demonstracijom stečenih znanja i vještina.

Obuku su vodili forenzički instruktor iz projekta P-57 i CBRN instruktor koji provodi obuke prema NATO standardima. U narednom periodu planirano je osposobljavanje dodatnog rezervnog tima.

Tokom obuke policijski službenici usavršavali su postupke prikupljanja, obrade i čuvanja dokaza na mjestima događaja na kojima postoji opasnost od hemijskih, bioloških, radioloških ili nuklearnih materija.

Poseban naglasak stavljen je na očuvanje lanca čuvanja dokaza, kako bi prikupljeni materijali mogli biti korišteni u budućim krivičnim postupcima.

Završetkom programa Federalna uprava policije dobila je tim osposobljen za provođenje kriminalističko-tehničkih uviđaja u specifičnim CBRN uslovima.

Svim polaznicima dodijeljeni su certifikati Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Policijske akademije FMUP-a.

Obuka je realizovana uz podršku federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, a njenim završetkom stvoreni su i preduslovi za učešće Federalne uprave policije u budućim projektima Evropske unije iz oblasti CBRN sigurnosti.

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