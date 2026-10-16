Sobne biljke ne čiste zrak onako kako mnogi misle: Evo šta kažu istraživanja

Sobne biljke često se predstavljaju kao prirodni pročišćivači zraka, ali naučna istraživanja pokazuju da njihov učinak u stvarnim kućnim uslovima nije ni približno toliko velik koliko se vjeruje. Iako uljepšavaju prostor, ne mogu zamijeniti redovno provjetravanje.

Popularnost biljaka poput spatifiluma, zelenog ljiljana i sanseverije djelimično je povezana s laboratorijskim istraživanjima koja su pokazala da određene vrste mogu uklanjati pojedine hemijske spojeve iz zraka.

Međutim, ti eksperimenti uglavnom su provođeni u zatvorenim komorama, što se znatno razlikuje od uslova u stanovima i kućama.

Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology pokazalo je da bi za postizanje učinka uporedivog s uobičajenom izmjenom zraka u zgradama bio potreban izuzetno veliki broj biljaka, daleko veći od onoga koji se može praktično držati u stanu.

Američka agencija za zaštitu okoliša također navodi da nema dokaza da uobičajen broj sobnih biljaka može značajno ukloniti zagađujuće materije iz zraka u domaćinstvima.

To, ipak, ne znači da se treba odreći zelenila u domu. Biljke imaju dekorativnu vrijednost, a njihovo uzgajanje mnogima predstavlja ugodan hobi. Važno je samo ne očekivati da će nekoliko saksija riješiti problem loše ventilacije ili zagađenog zraka.