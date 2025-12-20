Genijalan trik sa šibicama može spasiti sobne biljke koje venu

Trik sa šibicama mogao bi biti rješenje ukoliko vam sobne biljke ne uspijevaju, iako im obezbjeđujete dovoljno svjetla, topline i redovno zalijevanje.

Kada biljke uporno venu, uzrok se često krije u osiromašenom tlu ili prisustvu sitnih štetočina koje napadaju korijen i listove.

Zašto šibice djeluju u saksijama

Postavljanje šibica u zemlju oko biljaka stvara okruženje koje štetočine ne podnose, a istovremeno obogaćuje tlo mineralima. Šibice u svojim glavicama sadrže fosforni seskvisulfid, kalijum-hlorid, kao i manje količine magnezijuma i oksida gvožđa, dok neke vrste sadrže i crveni fosfor.

Sumpor prisutan u šibicama djeluje kao prirodni saveznik u borbi protiv nametnika, bez unošenja agresivnih hemikalija u životni prostor.

Kalijum-hlorid i crveni fosfor imaju dezinfekciono djelovanje i blagi pesticidni efekat, a smatraju se sigurnim za upotrebu u domaćinstvu, kako navodi Ask Prepper.

Prirodna zamjena za klasično đubrivo

Jedan od čestih problema kod njege biljaka je pravilno doziranje đubriva. Biljkama najviše odgovaraju male i redovne količine hranjivih materija, ali prekomjerna upotreba hemijskih đubriva, posebno onih bogatih azotom, može dovesti do bujnog rasta listova bez cvjetova i plodova.

Trik sa šibicama pomaže da se taj problem izbjegne jer se hranjive materije oslobađaju postepeno. Prilikom zalijevanja, vlaga u tlu polako otapa glavice šibica, oslobađajući sumpor, fosfor i magnezijum koji hrane biljku u kontinuitetu.

Kako pravilno koristiti šibice u saksiji

Fosfor i fosforni seskvisulfid iz šibica posebno podstiču razvoj pupoljaka i cvjetova. U zemlju je dovoljno zabosti deset do dvadeset šibica, vodeći računa da njihove glavice budu dobro zakopane. Idealno mjesto za njihovo postavljanje je na sredini između ruba saksije i stabljike biljke, kako bi se izbjeglo oštećenje korijena.

Ovaj trik sa šibicama ne zahtijeva posebna znanja niti dodatne troškove, a mnogi ljubitelji biljaka tvrde da upravo ova jednostavna metoda može oživjeti i one biljke koje su već počele da venu.