Biljke za toplotni val pripremite na vrijeme: Dva jednostavna trika mogu ih spasiti od sušenja

Biljke za toplotni val najbolje je pripremiti u danima kada temperature nakratko padnu, jer upravo tada balkonsko cvijeće ima priliku da se oporavi od visokih ljetnih vrućina.

Tokom visokih temperatura biljke su izložene ozbiljnom stresu, naročito ako se nalaze na balkonima, terasama ili prozorima koji su veći dio dana direktno izloženi suncu. Iako mnogi tada najčešće samo pojačaju zalijevanje, za opstanak biljaka važnije je kako se zalijevaju i gdje su postavljene.

Kada je zemlja u saksiji potpuno suha, voda često ne dopire do korijena. Suh supstrat se stvrdne i odvoji od ivica saksije, pa voda pri naglom zalijevanju brzo protekne niz strane i iscuri kroz otvore na dnu. Na taj način površina može izgledati mokro, ali korijen ostaje bez potrebne vlage.

Zbog toga se preporučuje zalijevanje u dva koraka. Prvo je potrebno lagano navlažiti površinu zemlje i ostaviti je nekoliko minuta da omekša. Nakon toga biljku treba ponovo zaliti, ali obilnije, kako bi voda ravnomjerno prodrla kroz zemlju i stigla do korijena.

Osim nedostatka vode, veliki problem tokom vrućih dana predstavlja i pregrijavanje saksija. Plastične posude na direktnom suncu mogu se veoma brzo zagrijati, a visoka temperatura u zemlji posebno šteti korijenu biljke.

Zato je korisno iskoristiti svježije dane za bolji raspored biljaka na balkonu. Osjetljivije biljke treba premjestiti na mjesta koja su tokom najtoplijeg dijela dana u hladu ili barem djelimično zaštićena od direktnog sunca.

Dobar način zaštite je i postavljanje manje saksije u veću ukrasnu posudu. Prostor između dvije posude djeluje kao izolacija, usporava zagrijavanje zemlje i pomaže da se vlaga duže zadrži.

Na ovaj način biljke za toplotni val mogu biti otpornije, a balkonsko cvijeće ima veće šanse da ostane zeleno, svježe i puno cvjetova i tokom najtoplijih ljetnih dana.