Mart je prijelomni mjesec za proljetnu sadnju u vrtu i bašti, jer se temperature podižu, zemljište se zagrijava i mnoge vrste povrća i začinskog bilja mogu se odmah posaditi. Baš u ovom periodu presudno je posaditi biljke koje dobro podnose ranu fazu i koje će dati kvalitetan urod tokom toplijih mjeseci, posebno ako se želi osigurati zdrav i domaći uzgoj bez velike upotrebe hemije.

Jedna od prvih biljaka koju vredi posaditi u martu je salata, koja uspijeva u relativno hladnijim uslovima i brzo raste, pa će prve glavice biti spremne već u proljeće. Isto važi i za špinat, rikolu i rukolu, koje ne samo da uspijevaju u ranom periodu već dodaju raznovrsnost obroku. Začinsko bilje poput peršuna, mirođije i vlasca također je pametno posaditi sada, jer će se već u maju moći koristiti svježe u kuhinji.

Rotkvica je još jedna biljka kojoj mart pogoduje, jer brzo klija i raste te može biti prva uspješna sjetva u vrtu nakon zime. Ako se posadi na vrijeme, rotkvica će dati plodove bez odlaganja, a to omogućava i raniju berbu nego kod kasnije sjetve. Mnogi vrtlari savjetuju da se ove vrste sade u redove i da se površina redovno vlaži kako bi klijanje bilo uspješno.

Krompir je biljka koja se tradicionalno sadi u martu, ali je važno da zemljište nije previše mokro i da su kasne mrazeve manje vjerojatne, jer mlade biljke ne podnose niske temperature. Osim toga, mahunarke poput graška i bobica također dobro podnose sjetvu u ovom periodu, a daju bogat urod ako se pravilno održavaju kroz proljeće i ljeto.

Ako se u martu ne posade ove vrste, njihova sjetva može se odgoditi, ali to obično znači i kasniji urod ili manje plodova ove sezone. Planiranje sadnje u pravom trenutku znači i bolje iskorištenje sunčevog svjetla i temperatura koje podstiču rast biljaka. Vrtlari koji rade sada mogu očekivati da će njihova bašta biti bogatija i raznovrsnija kada stigne puni sezon.