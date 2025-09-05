Praktičan savjet za zdravlje: Najefikasniji način uklanjanja pesticida s voća i povrća

Arnela Šiljković - Bojić
Woman washing seasonal fresh apples

Vrijeme je savršeno za uživanje u svježem voću i povrću, ali jedno od najčešćih pitanja glasi – kako ih očistiti od pesticida koji mogu biti štetni po zdravlje?

Prema istraživanju objavljenom u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry, rješenje je jednostavnije nego što se misli. Potapanje plodova u rastvor vode i sode bikarbone tokom 12 do 15 minuta može ukloniti i do 96 posto pesticida s njihove površine. Nakon toga dovoljno je isprati voće ili povrće čistom vodom i spremno je za konzumaciju.

Test na jabukama

Studija iz 2017. godine upravo na jabukama je potvrdila djelotvornost ove metode. Naučnici su koristili 1% rastvor sode bikarbone (oko jedne kašičice na pola litre vode) i utvrdili da se nakon kraćeg potapanja uklanja gotovo sva količina pesticida s kore. Ipak, važno je naglasiti da ovaj postupak djeluje prije svega na ostatke koji se zadržavaju na površini, dok pesticidi koji prodru dublje u plod ostaju prisutni.

Jednostavno i dostupno rješenje

Soda bikarbona je pristupačan i potpuno siguran sastojak, pa osim što pomaže u očuvanju zdravlja, ne predstavlja ni veliko opterećenje za kućni budžet. Upravo zbog toga sve više stručnjaka preporučuje ovu metodu kao jedan od najefikasnijih načina čišćenja voća i povrća u domaćinstvu.

pročitajte i ovo

Vijesti

Bike Fest Panonika Tuzla 2025 okuplja bajkere i ljubitelje dobre muzike

Magazin

Blagodati dinje: Od svježe kože do lagane probave

Istaknuto

Tuzla domaćin 14. Tuzla Film Festivala od 15. do 19. oktobra

Vijesti

Hoće li novi zakon donijeti pravedniji sistem i za korisnike srazmjernih penzija?

Vijesti

Zemljotres u Sjenici osjetio se i u BiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]