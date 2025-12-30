Ovo voće hidrira organizam bolje nego što mislite

Edina Rizvić Aščić
Otkriveno koje je voće najzdravije na svijetu – vjerovatno ga već imate u kuhinji/ Otrov na tanjiru: Evo koje voće i povrće je proglašeno za najzagađenije
Foto: Pexels

Voće koje hidrira organizam ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja, jer hidratacija utiče na regulaciju tjelesne temperature, zdravlje zglobova, kvalitet sna, raspoloženje i otpornost organizma na infekcije.

Upravo zato namirnice bogate vodom mogu biti odličan saveznik, posebno tokom toplijih dana ili povećane fizičke aktivnosti.

Stručnjaci ističu da oko 20 posto ukupnog unosa vode dolazi iz hrane, dok ostatak unosimo putem tečnosti. Voće koje hidrira organizam sadrži i prirodne elektrolite, poput kalija, koji pomažu da se voda brže i efikasnije apsorbuje u ćelije, čime se postiže bolja hidratacija.

Zašto je voće važno za hidrataciju

Konzumiranjem voća s visokim udjelom vode tijelo se ne osvježava samo tečnošću, već i vitaminima, mineralima i antioksidansima. Lubenica, koja sadrži čak 92 posto vode, idealan je primjer jer istovremeno hidrira, snabdijeva organizam vitaminima C i A i pomaže u održavanju ravnoteže elektrolita zahvaljujući kaliju.

Jagode, s oko 91 posto vode, osim osvježenja doprinose zdravlju srca, regulaciji krvnog pritiska i očuvanju moždanih funkcija.

Grejpfrut se često opisuje kao lagano i izuzetno osvježavajuće voće, bogato vodom, vlaknima i vitaminom C, što ga čini dobrim izborom za jačanje imuniteta i održavanje energije. Slično djeluju i pomorandže koje, osim visokog sadržaja vode, donose i značajnu količinu antioksidanasa, pri čemu je cijeli plod bolja opcija od soka zbog vlakana.

Najbolji izbor za svakodnevno osvježenje

Breskve i kajsije su još jedan primjer voća koje hidrira organizam, jer su sočne, lagane i lako se uklapaju u svakodnevnu ishranu.

Osim vode, sadrže vitamine A i C, kao i vlakna koja pomažu probavi. Upravo zbog toga često se preporučuju kao dio laganih obroka ili užine, naročito tokom ljeta.

Iako ne postoji univerzalna preporuka za unos tečnosti jer potrebe variraju od osobe do osobe, jasno je da voće koje hidrira organizam može značajno doprinijeti dnevnim potrebama za vodom. U kombinaciji s redovnim unosom tečnosti, ovakve namirnice pomažu tijelu da ostane hidrirano, energično i uravnoteženo tokom cijelog dana.

 

pročitajte i ovo

Magazin

Upozorenje stručnjaka: Dehidrirati zimi je lakše nego što mislite

Vijesti

Otkriveno kako da banane ostanu svježe i do 15 dana

Magazin

Praktičan savjet za zdravlje: Najefikasniji način uklanjanja pesticida s voća i...

Magazin

Kupine – prirodni saveznik za zdravlje srca, krvi i kostiju

Magazin

Otkriveno koje je voće najzdravije na svijetu – vjerovatno ga već...

Magazin

Breskva – supervoće za muškarce

Magazin

Poza delfina: Jednostavna joga vježba za ravan stomak

Magazin

Zašto provjetravanje doma zimi nije dobro u ranim jutarnjim satima

Magazin

Pića na prazan stomak: Šta nikako ne piti ujutro

Magazin

Evo šta u narednoj godini čeka horoskopske znakove

Magazin

Da li je zdravo spavati u čarapama? Stručnjak daje jasan odgovor

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]