Voće i povrće koje se najviše isplati kupovati u trgovinama

Nakon višegodišnjeg rasta cijena hrane, kupovina osnovnih namirnica za mnoge potrošače postala je znatno veći trošak nego ranije. Iako je cijena jaja u posljednjem periodu pala u odnosu na rekordne vrijednosti iz prošlog proljeća, brojni proizvodi poput mesa, piletine, slanine, kafe i soka od narandže i dalje su skuplji nego prije godinu dana.

Zbog rasta računa za namirnice, potrošačima se sve češće savjetuje da biraju povoljnije i dugotrajnije sastojke, a odjel voća i povrća može biti dobro mjesto za uštedu. Portal Food and Wine analizirao je cijene koristeći podatke Ekonomskog istraživačkog servisa Ministarstva poljoprivrede SAD i inflacijski CPI kalkulator američkog Biroa za statistiku rada, kako bi izdvojio proizvode iz sektora voća i povrća koji nude najbolji odnos cijene i trajnosti.

Stručnjaci naglašavaju da niska cijena sama po sebi nije dovoljna ako se namirnica brzo pokvari i završi u otpadu, zbog čega su trajnost i mogućnost široke upotrebe jednako važni kao i cijena.

Među povoljnijim i izdržljivijim namirnicama izdvaja se celer, koji može trajati sedmicama ako se pravilno čuva u frižideru, zamotan u foliju ili očišćen i potopljen u zatvorenoj posudi s vodom. Pogodan je za supe, variva, pržena jela i salate.

Kada je riječ o voću, banane se navode kao jedan od najpristupačnijih izbora. Imaju kraći period zrenja, ali su pogodne za smoothie napitke, dječju hranu i pečenje, a prezrele se mogu zamrznuti i kasnije koristiti.

Krompir je i dalje jedna od najuniverzalnijih i cjenovno pristupačnih namirnica. Ako se čuva na hladnom i suhom mjestu, može trajati sedmicama. Slatki krompir je obično skuplji, ali nutritivno bogatiji jer sadrži beta-karoten, vitamin C i kalij.

Mrkva se također ubraja među povoljne i dugotrajne namirnice, može se koristiti sirova i kuhana, a uz pravilno čuvanje u frižideru može ostati svježa više sedmica.

Kupus se često navodi kao jedno od najjeftinijih lisnatih povrća, vrlo je svestran i može se koristiti u različitim jelima, od variva do salata. Ako se čuva cijela glavica u frižideru, može trajati nekoliko sedmica, dok i načeta, uz dobro pakovanje, zadržava svježinu dugo.

Na listi namirnica s dobrim odnosom cijene i trajnosti nalazi se i luk, koji uz čuvanje na hladnom, suhom i tamnom mjestu s dovoljno zraka može stajati veoma dugo i predstavlja osnovu za pripremu brojnih jela.