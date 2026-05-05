Sindikat traži stroge kazne: Trgovine kršile zabranu rada tokom praznika

Sindikat trgovine BiH pozvao je Upravu za inspekcijske poslove FBiH da hitno reaguje zbog velikog broja prijava o kršenju Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH tokom prvomajskih praznika.

Iz Sindikata navode da se zabrana rada nedjeljom i praznicima, prema prijavama koje su zaprimili, kršila u više dijelova Federacije BiH, ne samo u manjim trgovinama, nego i u većim objektima i trgovačkim lancima.

Kako ističu, pojedini radnici su, nakon što su obaviješteni o neradnim danima, naknadno telefonski pozivani da dođu na posao 2. i 3. maja. Dodaju i da su neki trgovački lanci javno najavljivali rad tokom praznika putem svojih info kanala.

Iz Sindikata upozoravaju da se kršenje zakona posebno ogleda u činjenici da su trgovine bile otvorene za kupce, a promet uredno fiskaliziran.

Zbog toga su od nadležnih inspekcija zatražili hitnu kontrolu i izricanje najstrožijih zakonom propisanih kazni za prekršitelje.

Posebno su ukazali i na rad dragstora, navodeći da se taj oblik registracije, prema informacijama kojima raspolažu, često koristi kao način zaobilaženja zabrane rada nedjeljom i praznicima.