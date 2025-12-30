Vlada FBiH donijela odluku o radu trgovina 2. januara

Arnela Šiljković - Bojić
Radnici najavili protest/Neradna nedjelja
Foto/ Tijana Grujić

Vlada Federacije BiH donijela je, na prijedlog Federalno ministarstvo trgovine, odluku o radu prodajnih objekata 2. januara 2026. godine, s ciljem osiguranja blagovremenog snabdijevanja stanovništva i očuvanja kontinuiteta lanca snabdijevanja robom.

Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva trgovine, odluka je donesena imajući u vidu veći broj uzastopnih neradnih dana početkom januara, kao i potrebu osiguranja dostupnosti osnovnih životnih namirnica, posebno svježih prehrambenih proizvoda s kratkim rokom trajanja.

Prodajni objekti će rad organizovati u minimalno potrebnom obimu, u skladu sa stvarnim potrebama tržišta, kako bi se građanima osigurala dostupnost robe, uz istovremeno racionalno korištenje radnih kapaciteta.

Istom odlukom predviđena je i organizacijska fleksibilnost, pa prodajni objekti koji mogu osigurati kontinuitet snabdijevanja putem ranije obezbijeđenih zaliha ili drugih organizacionih rješenja nisu obavezni raditi navedenog dana.

Cilj ove odluke je, kako navode iz Federalnog ministarstva trgovine, zaštita javnog interesa, stabilnost tržišta i osiguranje osnovnih uslova za nesmetano funkcionisanje svakodnevnog života građana Federacije Bosne i Hercegovine tokom prazničnog perioda.

