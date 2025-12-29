Sindikat trgovine upozorava, trgovine ne smiju raditi 1. i 2. januara

RTV SLON

Sindikat trgovine Federacije Bosne i Hercegovine oglasio se povodom velikog broja poruka i upita radnika vezanih za rad tokom novogodišnjih praznika, prije svega za 1. i 2. januar. U prethodnim danima Sindikatu su se javili brojni radnici kojima je najavljeno da će petak, 2. januar, biti radni dan, uz obrazloženje da se čeka neko zvanično odobrenje. Velikom broju zaposlenih, već su dostavljeni i sedmični rasporedi rada u kojima je 2. januar označen kao radni dan.

Sindikat podsjeća da Zakon o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH, član 18, jasno zabranjuje rad trgovina u dane praznika, osim u zakonom propisanim izuzecima. Neradne dane proglašava Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Federacije BiH i ne postoji zakonska mogućnost da dan koji je zvanično proglašen neradnim bude naknadno izuzet ili da se dozvoli rad tog dana.

Istovremeno se ukazuje na činjenicu da zakon zabranjuje rad objekata, ali poslodavcima ostavlja mogućnost da radnike rasporede na poslove koji ne podrazumijevaju direktnu prodaju, poput inventure, čišćenja ili drugih sličnih aktivnosti. Do sada su takvi slučajevi bili sporadični i pojedinačni, uglavnom u skladu sa lokalnim potrebama, te su predstavljali pokazatelj razumijevanja većine poslodavaca prema potrebama radnika i njihove uključenosti u donošenje ovog zakonskog rješenja.

Sindikat izražava zabrinutost zbog sve očiglednije kampanje pojedinih političkih opcija i pojedinaca protiv neradne nedjelje, ali i zbog sve izraženije odlučnosti dijela poslodavaca da ponovo uvedu praksu koja podsjeća na godine pravne nesigurnosti i samovolje. Postoji bojazan da će se zloupotrebe dešavati i tokom novogodišnjih praznika.

Protiv ovakvih pojava moguće se boriti isključivo pritiskom javnosti, otvorenim ukazivanjem na zloupotrebe i zajedničkim djelovanjem radnika. U Sindikatu poručuju da je vrijeme anonimnih prijava prošlo, jer strah radnika jača one koji krše zakon, dok šutnja slabi borbu za ostvarivanje prava.

Radnicima se poručuje da brane svoje neradne nedjelje, ali i svoje praznike.

