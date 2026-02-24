Protesti otkazani, 2. mart neradni i za trgovine

Zahtjeve Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH podržale su nadležne institucije, zbog čega je otkazan protest planiran za 1. mart, a potvrđeno je i da će 2. mart biti neradni dan i za trgovine.

Odluku o otkazivanju protesta donio je Upravni odbor Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH na telefonskoj sjednici održanoj u utorak, 24. februara, nakon konsultacija sa regionalnim povjerenicima. Kako je saopćeno, odluci je prethodila podrška Ministarstvo trgovine FBiH zahtjevima sindikata.

Ministarstvo je 17. februara zakazalo i održalo sjednicu Savjeta za trgovinu FBiH, što je bio jedan od ključnih zahtjeva sindikata. Na toj sjednici raspravljano je o zahtjevima koje je STBIH ranije uputio, a Savjet je o njima zauzeo stav koji je, prema navodima sindikata, otvorio prostor za ispunjavanje traženog.

Zahtjevi Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH podržani su u trenutku kada je dio članstva tražio da sindikat prati razvoj događaja u vezi sa protestima mladih u Sarajevu i da, u skladu s tim, planira priključenje narednim okupljanjima. Iz sindikata navode da veliki broj radnika u trgovini već daje podršku tim inicijativama kao roditelji, te da značajan broj mladih svoju budućnost vidi upravo u sektoru trgovine, zbog čega smatraju da moraju biti dio društvenih procesa i podržati borbu za sigurnije okruženje.

Tokom priprema za protest, sindikat se, kako je navedeno, ponovo suočio sa strahom među radnicima. Značajan broj prijavljenih otkazao je dolazak nakon, kako tvrde, direktnih i indirektnih pritisaka. U narednom periodu STBIH najavljuje detaljno ispitivanje tih slučajeva i pokretanje postupaka u skladu sa zakonom.

Iako je protest otkazan, iz sindikata poručuju da su sve tehničke pripreme već obavljene te da su spremni u roku od 24 sata organizirati novo okupljanje u slučaju negativnog razvoja situacije ili donošenja novih spornih odluka. Naglašavaju da sindikat djeluje kao servis radnika, ali da konačne odluke o procesima donose sami radnici.