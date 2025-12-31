Sindikat trgovine nezadovoljan: Radnici obaviješteni u posljednji čas da rade 2. januara

Sindikat radnika u trgovini Federacije BiH uputio je pismo Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, adresirano premijeru Nermin Nikšić i federalnom ministru trgovine Amiru Hasičeviću, izražavajući nezadovoljstvo zbog odluke prema kojoj će dio radnika u trgovini morati raditi 2. januara.

U pismu, koje potpisuje predsjednica Sindikata Mersiha Beširević, navodi se da su brojni radnici i radnice o obavezi rada 2. januara obaviješteni tek u posljednjim satima radnog vremena, a neki čak i kasno sinoć, što je izazvalo ogorčenost i osjećaj poniženja među zaposlenima u ovom sektoru.

Iz Sindikata podsjećaju da je samo nekoliko dana ranije najavljeno kako su 1. i 2. januar neradni dani u Federaciji BiH, te ističu da se ovom odlukom ponovo produbljuje, kako navode, dugogodišnja diskriminacija između radnika u javnom i privatnom sektoru. Navode i da su radnici, nakon usvajanja Zakona o unutrašnjoj trgovini i odluke o povećanju minimalne plate, očekivali da će se njihov položaj poboljšati i da će se početi smanjivati nejednakosti na tržištu rada.

Sindikat u pismu ističe da je svjestan pritisaka koji su tokom cijele 2025. godine pratili izmjene zakonskih rješenja, uključujući pravo na neradnu nedjelju i praznike, ali ocjenjuju da je aktuelna odluka pokazala da Vlada FBiH, kako navode, nije imala snage da se tim pritiscima odupre. Upozoravaju da su radnici u trgovini već danima izloženi povećanom obimu posla zbog praznične kupovine, prekovremenom radu i fizičkim naporima, uz svakodnevni pritisak i nezadovoljstvo kupaca.

U pismu se također naglašava da su radnici u trgovini svjesni svoje glasačke snage i poručuje da bi upravo povjerenje ove radničke grupe, kao i njihovih porodica, trebalo biti važno svim političkim akterima u izbornoj godini koja je pred nama.

Iz Sindikata poručuju da nisu tražili privilegije, već dostojanstvo rada, te ocjenjuju da donošenje ovakve odluke u pretpraznično vrijeme, bez konsultacija sa sindikatom, predstavlja direktan udar na to dostojanstvo. Navode i da su razočarenje i ogorčenost radnika zamijenili praznični duh, uz poruku da u takvom raspoloženju dočekuju 2026. godinu.

Na kraju, iz Sindikata radnika u trgovini FBiH ističu da se nadaju da 2026. godina neće donijeti ukidanje teško stečenih prava na neradne praznike i neradnu nedjelju, te da odluka o radu 2. januara neće postati praksa, kako se radnici, kako navode, s opravdanjem pribojavaju.