Salate koje hlade i hrane idealne za ljetne dane

Salate koje hlade i hrane nisu samo sezonski trend, već pravo rješenje za ljetne dane kada kuhanje postaje posljednje što želimo. Ljeto traži obroke koji ne zamaraju, koji ne podižu temperaturu u kuhinji i koji ne traže dug boravak pored šporeta. Tada u prvi plan dolaze salate, ali ne one dosadne, već one koje znaju biti glavno jelo. One koje istovremeno rashlađuju i zasićuju, pune tanjir bojama i tijelo energijom. Donosimo pet takvih salata, sve nastale iz stvarne potrebe da se jede jednostavno, pametno i osvježavajuće, kroz salate koje hlade i hrane.

Paradajz salata s mladim sirom – ukus ljeta u svom punom sjaju

Nema tog godišnjeg doba koje tako slavi paradajz kao juli i august. Onaj pravi, mirisan, crven kao srce. Nareže se i dok još pušta sok, doda se mladi sir (onaj koji se mrvi među prstima), slan taman koliko treba, da balansira slatkoću paradajza. Nekoliko crnih maslina, možda tanki prstenovi crvenog luka, i već je tu jelo koje se ne zaboravlja.

Maslinovo ulje sve zaokruži, lagano klizi po površini i nosi sa sobom svu jednostavnost Mediterana. A ako se pri ruci nađe svježi bosiljak, još bolje. Neka padne po salati kao sjenka podneva na terasi. Ova salata nije samo predah, već podsjetnik da su najljepši obroci često oni koji traže najmanje truda.

Krompir salata s jogurtom i peršunom – domaća, a ljetna

Krompir je često neshvaćen kad dođu vrućine. A zapravo, kad se skuha u ljusci i ostavi da se ohladi, postaje prava mala ljetna baza. Tada dobije onu gustinu koja prija, ali bez težine. Narezan na krupne kriške, pomiješa se s čvrstim jogurtom, svježim peršunom i prstohvatom soli. Ako prija, može se dodati i malo bijelog luka da pojača karakter.

Ova salata je prizemljena, poznata, pomalo nostalgična. Miriše na ljetne vikende kod rodbine, na hladne tanjire koje majke iznose iz frižidera kad svi dođu s bazena. Nema u njoj ničeg glamuroznog, ali ima onaj osjećaj da ćete se najesti, rashladiti i osjećati dobro još dugo nakon što spustite viljušku.

Pileća salata s krastavcem i kuhanim jajima – snaga u jednostavnosti

Ponekad ljeto ne znači odmor. Ponekad se mora raditi, trčati, obavljati, a organizam traži gorivo koje neće izazvati težinu. Tad nastupa ova salata. U njoj su komadići piletine (mogu to biti i ostaci od jučerašnjeg ručka na primjer, možda posebno pripremljeni) sočni i puni proteina. Uz njih, hladna kuhana jaja i krastavac, hrskav i svjež kao prvi jutarnji dah.

Sve se to poveže jogurtom, može se dodati i trunka senfa, tek toliko da probudi nepce. Ova salata zna biti obrok koji drži, bez da uspori. Idealna je za ponijeti, pojesti u pauzi, podijeliti s nekim dragim ili jesti sam, dok se kroz prozor posmatra kako se asfalt ljeska pod suncem.

Salata od graha i luka – klasičan primjer salate koja hladi i hrani

Grah je možda kralj zime, ali kad se iskombinuje s malo luka, ulja i sirćeta, dobije se ljetni klasik. Ovaj obrok je srčan, zemljan, čvrst, ali istovremeno i hladan, osvježavajući. Grah iz konzerve dobro se ispere, ostavi da se ocijedi, pa spoji s tankim listićima crvenog luka. Sve to prelije s malo blagog maslinovog ili suncokretovog ulja, doda kap sirćeta, i već je tu tanjir koji nudi više od ukusa.

Ova salata ima karakter. Drži sitima dugo, može stajati u frižideru i sutradan biti još bolja. Nije moderna, ali je vječna. I svaki put kad se napravi, vrati u onu jednostavnost kada je jedna zdjela bila dovoljna da nahrani cijelu porodicu.

Rižina salata koja spaja boje ljeta i lakoću ručka

Postoji neka tiha ljepota u salatama koje nastaju iz ostataka, recimo kada ostane šolja skuhane riže od prethodnog dana. Ne mora se baciti, ne mora se podgrijavati. Dovoljno je otvoriti frižider, zaviriti u ladicu s povrćem i prepustiti se boji i teksturi onoga što ljeto trenutno nudi.

Riža je osnova: rashlađena, lagano rastresita, blaga i spremna da primi sve što joj se doda. Kukuruz iz konzerve, sočan i ispran pod mlazom hladne vode, kao da još nosi sjećanje na kukuruzno polje. Zrna graška, skuhana tek toliko da omekšaju, ali da zadrže boju i oblik, donose onu blagu slatkoću koja podsjeća na djetinjstvo.

A tikvica, ona je prava tiha zvijezda ove salate. Kada je mlada, ne traži kuhanje. Samo se nariba, nježno, kao da se priprema nešto jako važno. I zaista jeste važno, jer sirovom tikvicom unosi se svježina koju nijedna druga namirnica nema.

Sve se to poveže s nekoliko kapi limunovog soka, malo maslinovog ulja i mrvicom soli. Možda i malo svježe mljevenog bibera, ako prija. I ništa više ne treba.

Rižina salata je lagana, raznolika i puna boja, a istovremeno jedna od onih salata koje hlade i hrane, idealna za svaku priliku.

I za kraj, bon appetit. Nadamo se da smo vam dali ideju za današni ručak i da smo uspjeli ohladiti vruće dane (i da ćete vrijeme provesti ugodnije nego kraj šporeta.)

