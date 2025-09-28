Izbjegnite ove greške i sobne biljke vam neće uvenuti

Dolaskom jeseni mnoge sobne biljke počinju gubiti ljetni sjaj. Lišće žuti, rast se usporava, a neke i potpuno uvenu. Promjena temperature, kraći dani i manjak svjetlosti često utiču na njihov izgled i zdravlje. Jesen i zima znaju biti najteži periodi za sobne biljke, a opušteno ili požutjelo lišće može postati česta pojava ako se na vrijeme ne prilagodi njega.

Presađivanje nije za hladnije mjesece

Stručnjaci iz Palmstreeta upozoravaju da jesen i zima nisu dobar period za presađivanje sobnih biljaka. Kako svjetla ima sve manje, a temperature padaju, biljke ulaze u fazu sporijeg rasta i svako premještanje može im nanijeti stres, pa čak i dovesti do venuća ili uginuća. Najbolje vrijeme za presađivanje je od kasne zime do ranog proljeća, kada biljke mogu iskoristiti novo tlo za razvoj snažnog korijena.

Male promjene za zdraviji rast

Umjesto presađivanja, stručnjaci savjetuju da se poboljša prozračivanje zemlje pravljenjem malih rupa u supstratu pomoću štapića, olovke ili malih vrtnih vilica, kako bi kiseonik i voda brže dopirali do korijena. Dodavanje perlita ili vermikulita u zemlju također pomaže u stvaranju boljih uslova. Normalno je i da lišće opada u ovom periodu, pa se preporučuje uklanjanje žutih ili smeđih listova kako bi biljka mogla usmjeriti energiju i hranjive materije na zdrave dijelove.

Prilagodite zalijevanje

Tokom hladnijih mjeseci biljkama je potrebno manje vode. Previše vlage može dovesti do truljenja korijena, pa umjesto fiksnog rasporeda treba zalijevati tek kada se gornji sloj zemlje osuši. Preporučuje se upotreba vode sobne temperature i zalijevanje dok višak ne iscuri iz saksije.