Nedostatak magnezija: 10 simptoma koje ne biste smjeli zanemariti

Nedostatak magnezija može imati značajan utjecaj na zdravlje, jer je ovaj mineral neophodan za pravilno funkcionisanje srca, mozga, mišića i kostiju. Učestvuje u stotinama procesa u organizmu, uključujući proizvodnju energije, rad nervnog sistema i regulaciju sna.

Jedan od prvih znakova može biti izražen umor i slabija fizička izdržljivost. Ako primijetite da vas svakodnevne aktivnosti ili trening mnogo više iscrpljuju nego ranije, razlog može biti nedovoljan unos magnezija.

Česti grčevi, trzanje mišića i osjećaj slabosti također su među simptomima koji mogu ukazivati na manjak ovog važnog minerala. Osim toga, kod nekih osoba mogu se javiti promjene raspoloženja, pojačana anksioznost i poteškoće s koncentracijom, poznate kao “moždana magla”.

Nedostatak magnezija može biti povezan i s problemima sa spavanjem, jer ovaj mineral doprinosi opuštanju nervnog sistema i kvalitetnijem snu. Dugotrajan manjak može utjecati i na zdravlje kostiju, budući da učestvuje u regulaciji vitamina D i kalcija.

Kod težih slučajeva mogu se javiti povišen krvni pritisak, nepravilan srčani ritam te drugi poremećaji rada srca, zbog čega je važno na vrijeme prepoznati simptome i potražiti savjet ljekara.

Stručnjaci preporučuju da se magnezij prvenstveno unosi kroz ishranu. Dobri izvori ovog minerala su špinat, bademi, indijski oraščići, bučine i chia sjemenke, mahunarke, integralne žitarice, kikiriki i tamna čokolada.

Ako sumnjate na nedostatak magnezija ili imate izražene simptome, preporučuje se razgovor s ljekarom kako bi se utvrdio uzrok i, po potrebi, odredila odgovarajuća terapija ili suplementacija.