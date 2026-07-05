Začepljenje krvnih sudova: Ovo su simptomi koje ne biste smjeli ignorisati

Začepljenje krvnih sudova često se razvija postepeno i bez izraženih simptoma, zbog čega mnogi ljudi ne primijete problem sve dok ne dođe do ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija. Upravo zato važno je na vrijeme prepoznati upozoravajuće znakove i potražiti savjet ljekara.

Među najčešćim simptomima su bol ili pritisak u grudima, posebno tokom fizičkog napora, koji se može širiti prema ruci, ramenu, vilici ili leđima. Kratak dah i izražen umor, čak i pri manjim naporima, također mogu ukazivati na probleme sa srcem i cirkulacijom.

Na moguće začepljenje krvnih sudova mogu upozoravati i grčevi u nogama prilikom hodanja koji prolaze nakon odmora, kao i utrnulost, slabost ili osjećaj hladnoće u rukama i nogama zbog smanjenog protoka krvi.

Dodatni znakovi uključuju rane na stopalima koje sporo zarastaju te promjene na koži poput blijedila, plavičaste boje ili gubitka dlačica na ekstremitetima, što može biti posljedica poremećene cirkulacije.

Veći rizik imaju osobe starije od 40 godina, kao i oni koji imaju povišen krvni pritisak, dijabetes, povišen holesterol ili porodičnu historiju kardiovaskularnih bolesti. Problem je što se prvi simptomi često pripisuju stresu, umoru ili starenju, zbog čega mnogi ne potraže pomoć na vrijeme.

Stručnjaci ističu da se rizik može smanjiti redovnom fizičkom aktivnošću, uravnoteženom ishranom, održavanjem zdrave tjelesne težine, prestankom pušenja, umjerenim unosom alkohola te redovnom kontrolom krvnog pritiska, šećera i masnoća u krvi.