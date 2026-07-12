Otvarate prozore usred dana? Ova navika može dodatno zagrijati vaš dom

Otvaranje prozora tokom najtoplijeg dijela dana jedna je od najčešćih grešaka zbog kojih dom postaje još topliji. Iako mnogi vjeruju da će tako rashladiti prostorije, između 11 i 18 sati kroz otvorene prozore najčešće ulazi vruć zrak.

Kada je vanjska temperatura viša od one u stanu ili kući, toplota se brzo zadržava u zidovima, podovima i namještaju. Zbog toga se prostor kasnije teže hladi, a ventilatori i klima-uređaji troše više energije kako bi postigli željenu temperaturu.

Tokom najtoplijih sati prozore je najbolje držati zatvorenim, posebno na strani koja je direktno izložena suncu. Provjetravanje se preporučuje rano ujutro ili kasno navečer, kada su temperature niže i kada svježiji zrak može prirodno rashladiti prostor.

Važnu ulogu imaju i roletne, žaluzine i zavjese. Ukoliko ostanu podignute, sunčevi zraci direktno zagrijavaju unutrašnjost doma. Njihovim spuštanjem moguće je smanjiti ulazak toplote i duže zadržati ugodnu temperaturu.

Zatvoreni prozori tokom najtoplijeg dijela dana, spuštene roletne i pravilno večernje provjetravanje mogu znatno pomoći da prostor ostane svježiji i tokom najvećih ljetnih vrućina.