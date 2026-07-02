Ljetne vrućine u menopauzi: Kako lakše izdržati dan i noć

Ljetne vrućine u menopauzi za mnoge žene nisu samo pitanje visokih temperatura, nego svakodnevni izazov koji utiče na san, raspoloženje, energiju i osjećaj ugode u vlastitom tijelu.

Dok jedni ljeto dočekuju s oduševljenjem, ženama koje prolaze kroz perimenopauzu ili menopauzu to godišnje doba često donosi dodatni umor, češće valunge, znojenje, nemiran san i osjećaj da im je vruće čak i onda kada drugi u prostoriji sasvim normalno funkcionišu.

To nije umišljanje, niti pretjerivanje. Hormonske promjene mogu uticati na način na koji tijelo reguliše temperaturu, pa ljeto nakon četrdesete za mnoge žene postaje znatno teže nego ranije.

Zašto ljetne vrućine u menopauzi posebno iscrpljuju?

Tokom perimenopauze nivo hormona počinje da se mijenja, a jedan od najčešćih simptoma su valunzi, iznenadni talasi toplote koji se mogu javiti tokom dana, ali i noću. Nekada traju kratko, nekada se ponavljaju više puta, a često dolaze uz znojenje, lupanje srca, nemir ili osjećaj nelagode.

Kada se takav unutrašnji osjećaj toplote spoji s vanjskim temperaturama, sparinom, gradskim asfaltom, pregrijanim stanovima i noćima bez svježine, organizam se dodatno iscrpljuje. Zato se mnoge žene ljeti bude umorne, iako su provele dovoljno sati u krevetu.

Ljetne vrućine u menopauzi mogu pojačati i druge tegobe, poput razdražljivosti, slabije koncentracije, glavobolje i osjećaja težine u tijelu. Sve to ne znači da se život mora prilagoditi samo simptomima, ali znači da tijelu treba dati više prostora, pažnje i praktične podrške.

Noćno znojenje i san: Problem koji se ne smije potcijeniti

Jedan od najčešćih problema tokom ljeta jeste loš san. Da bi tijelo utonulo u san, potrebno je da se prirodno blago rashladi. Kada je soba pregrijana, kada je posteljina teška ili kada se tokom noći javljaju valunzi, san postaje isprekidan i plići.

Žene se često bude mokre od znoja, mijenjaju položaj, okreću jastuk na hladniju stranu, skidaju pokrivač pa ga nakon nekoliko minuta ponovo traže. Takve noći brzo ostave trag na dan koji slijedi.

Zato priprema za spavanje ljeti nije sitnica. Lagana pidžama od prirodnih materijala, tanja posteljina, rashlađena soba, čaša vode pored kreveta i izbjegavanje teške hrane pred spavanje mogu napraviti razliku. Nekim ženama pomaže i kratko tuširanje mlakom vodom prije odlaska u krevet, jer tijelo ne šokira hladnoćom, ali mu pomaže da se smiri.

Šta piti i jesti kada vrućina pojača valunge?

Tokom toplih dana voda treba biti pri ruci, ali ne samo onda kada žeđ već postane jaka. Dehidracija može pojačati umor, glavobolju i osjećaj iscrpljenosti, posebno ako se žena znoji više nego inače.

Kafa, alkohol, jako začinjena hrana i vrlo topli napici kod nekih žena mogu pojačati valunge. To ne znači da se svega treba potpuno odreći, nego da vrijedi pratiti vlastito tijelo. Ako se valunzi češće javljaju nakon druge kafe, čaše vina, ljute hrane ili kasne večere, to može biti znak da organizmu ljeti više odgovara blaži ritam.

Lagani obroci, više voća i povrća, supe, salate, jogurt, voda i obroci koji ne opterećuju stomak često su bolji izbor tokom dana s visokim temperaturama. Kada tijelo već ulaže napor da se rashladi, ne treba ga dodatno opterećivati teškom hranom.

Odjeća može biti mala, ali važna pomoć

Kod valunga je važno da se žena može brzo prilagoditi. Slojevita, lagana odjeća mnogo je praktičnija od odjevnih komada koji stežu, griju ili ne propuštaju zrak.

Pamuk, lan i viskoza često su ugodniji izbor od sintetičkih materijala, posebno tokom radnog dana, vožnje, čekanja u redu ili boravka u prostorijama koje nisu dovoljno rashlađene. Svijetlije boje, širi krojevi i obuća u kojoj stopala mogu disati također mogu pomoći da se tijelo manje pregrijava.

Za mnoge žene koristan trik je i mala torba pripremljena za ljeto. U njoj se mogu naći flašica vode, maramice, rezervna majica, lepeza ili mali ventilator, lagana marama i sprej s vodom za lice. To nisu velika rješenja, ali u trenutku kada valung počne, takve sitnice mogu donijeti brzo olakšanje.

Rashladite prostor prije nego što postane neizdrživo

Ljetne vrućine u menopauzi lakše se podnose kada se prostor ne pregrije do kraja dana. Prozore je najbolje otvarati rano ujutro i kasnije navečer, dok ih tokom najtoplijeg dijela dana treba držati zatvorenim, posebno ako sunce direktno udara u prostoriju.

Zavjese, roletne i tende mogu mnogo pomoći, jer sprečavaju da se stan pretvori u akumulator toplote. Ventilator ili klima uređaj mogu biti korisni, ali važno je da rashlađivanje bude ugodno, a ne agresivno. Prevelika razlika između vanjske i unutrašnje temperature nekim ženama može stvoriti dodatnu nelagodu.

Posebno treba obratiti pažnju na spavaću sobu. Ako je moguće, posteljinu treba birati laganiju, jastuk prozračniji, a električne uređaje koji dodatno zagrijavaju prostor isključiti prije spavanja.

Ne morate sve izdržati šutke

Mnoge žene u perimenopauzi i menopauzi naviknu da svoje simptome umanjuju. Kažu da je to “normalno”, da su “godine”, da će “proći samo od sebe”. Ipak, ako valunzi, noćno znojenje, nesanica ili umor ozbiljno remete svakodnevni život, dobro je razgovarati s ljekarom.

Postoje različiti načini pomoći, od promjena životnih navika do medicinskih opcija koje se procjenjuju individualno. Posebno je važno potražiti savjet ako su noćna znojenja iznenadna, izrazito jaka, praćena gubitkom težine, bolovima, temperaturom ili drugim neobičnim simptomima.

Menopauza nije bolest, ali simptomi mogu biti stvarni, naporni i vrijedni pažnje. Žena ne mora čekati da ljeto prođe da bi ponovo počela normalno spavati, raditi i osjećati se dobro.

Ljetne vrućine u menopauzi ne mogu se uvijek izbjeći, ali se mogu lakše podnijeti uz male promjene koje se ponavljaju svaki dan. Hladnija soba, laganija odjeća, dovoljno vode, blaži obroci, manje stresa i više razumijevanja prema vlastitom tijelu često su prvi korak ka ljetu koje ne mora biti borba od jutra do mraka.