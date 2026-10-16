Šta se dešava u Lukavcu? Organizmi nalik crvima u vodi iz česme

U vodi iz gradskog vodovoda u Lukavcu pojavili su se sitni organizmi nalik crvima, tvrdi građanka koja se obratila redakciji RTV Slon. Prema njenim navodima, neobična pojava traje već nekoliko dana.

Građanka navodi da je riječ o organizmima veličine svega nekoliko milimetara, koji su uočeni i u WC šolji nakon puštanja vode. Zbog zabrinutosti za kvalitet vode, slučaj je prijavila nadležnim institucijama i zatražila hitnu provjeru.

Uz prijavu je, kako tvrdi, dostavila fotografije i videozapise na kojima se vidi sporna pojava, uz zahtjev da se provedu laboratorijske analize i utvrdi o kakvim je organizmima riječ.

Voda u Lukavcu već godinama nije za piće

Važno je naglasiti da voda iz gradskog vodovoda u Lukavcu već godinama nije namijenjena za piće. Građani je koriste prvenstveno za tehničke i svakodnevne potrebe, uključujući održavanje domaćinstava i higijenu, dok vodu za piće nabavljaju na druge načine, poput kupovine flaširane vode ili korištenja drugih izvora.

Iz JP „Rad“ Lukavac i ranije je saopćavano da voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitet propisan Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Ipak, najnovija prijava otvara dodatno pitanje sigurnosti vode koja se svakodnevno koristi u domaćinstvima, posebno za kupanje, pranje i druge higijenske potrebe.

Građanka traži hitnu reakciju nadležnih

Prema riječima građanke, organizmi nalik crvima u vodi iz gradskog vodovoda pojavljivali su se u više navrat. Zatražila je laboratorijsku analizu i provjeru vodovodne mreže kako bi se utvrdio uzrok pojave i je li voda sigurna za održavanje lične higijene i druge svakodnevne potrebe.

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