Šta se dešava u Lukavcu? Organizmi nalik crvima u vodi iz česme

Adin Jusufović
crv

U vodi iz gradskog vodovoda u Lukavcu pojavili su se sitni organizmi nalik crvima, tvrdi građanka koja se obratila redakciji RTV Slon. Prema njenim navodima, neobična pojava traje već nekoliko dana.

Građanka navodi da je riječ o organizmima veličine svega nekoliko milimetara, koji su uočeni i u WC šolji nakon puštanja vode. Zbog zabrinutosti za kvalitet vode, slučaj je prijavila nadležnim institucijama i zatražila hitnu provjeru.

Uz prijavu je, kako tvrdi, dostavila fotografije i videozapise na kojima se vidi sporna pojava, uz zahtjev da se provedu laboratorijske analize i utvrdi o kakvim je organizmima riječ.

Voda u Lukavcu već godinama nije za piće

Važno je naglasiti da voda iz gradskog vodovoda u Lukavcu već godinama nije namijenjena za piće. Građani je koriste prvenstveno za tehničke i svakodnevne potrebe, uključujući održavanje domaćinstava i higijenu, dok vodu za piće nabavljaju na druge načine, poput kupovine flaširane vode ili korištenja drugih izvora.

Iz JP „Rad“ Lukavac i ranije je saopćavano da voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitet propisan Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Ipak, najnovija prijava otvara dodatno pitanje sigurnosti vode koja se svakodnevno koristi u domaćinstvima, posebno za kupanje, pranje i druge higijenske potrebe.

Građanka traži hitnu reakciju nadležnih

Prema riječima građanke, organizmi nalik crvima u vodi iz gradskog vodovoda pojavljivali su se u više navrat. Zatražila je laboratorijsku analizu i provjeru vodovodne mreže kako bi se utvrdio uzrok pojave i je li voda sigurna za održavanje lične higijene i druge svakodnevne potrebe.

Šta zimi nikako ne raditi u vrtu: 8 grešaka koje najviše koštaju

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Biračko mjesto u Lukavcu otvoreno sa četiri sata zakašnjenja

Vijesti

U Lukavcu se grade i obnavljaju školski sportski poligoni vrijedni 463.000...

PROMO

Dom Svatovac dobio novo lice: Mjesto sa sedam decenija dugom pričom...

Tuzla i TK

U Puračiću otvoreno obnovljeno odjeljenje vrtića „Evropa“

Vijesti

Lukavac ima najbolje podvodne fotografe: Medalje stigle iz Srbije

Vijesti

Podvodni svijet Bokokotorskog zaliva kroz objektiv Lukavčana

Vijesti

CIK naredio ponovno brojanje glasova na 246 biračkih mjesta

Kultura

Neuštekani rasprodali koncert u Tuzli, veliki interes publike i u regiji

Tuzla i TK

Wizz Air uvodi novu liniju iz Tuzle za Njemačku

Tuzla i TK

Za obnovu šuma u Tuzlanskom kantonu na raspolaganju skoro 468.000 KM

Vijesti

Podrinjska kuća otvara nove mogućnosti za žene iz Podrinja

Učitati više